Educação: premiar iniciativas capazes de transformar vidas

Nas últimas décadas, o ensino e a educação têm-se apresentado como duas das áreas mais importantes, mas também mais discutidas, em Portugal. A passagem e adaptação às novas tecnologias e a integração de competências que o mundo actual exige, enquanto os alunos continuam todos diferentes e com necessidades individuais também elas distintas, têm sido alguns dos desafios colocados ao sistema educativo português.

Actualmente, 95% dos alunos concluem o ensino básico e 85% o ensino secundário, os valores mais elevados de sempre. E a taxa de abandono escolar teve uma evolução expressiva – em 2023, situou-se nos 5,9%, bem longe dos 50% registados no início dos anos 90. Nos testes PISA (Programme for International Student Assessment) – que avaliam alunos de 15 anos em áreas como a leitura, a matemática e as ciências –, Portugal apresentou uma evolução significativa ao longo dos anos.

De acordo com dados divulgados pela OCDE, a qualidade do ensino em Portugal tem melhorado, principalmente devido aos investimentos em formação contínua para professores e à adopção de currículos modernos e actuais, com uma formação virada para o futuro.

Resultados como estes só são possíveis com a combinação certa entre investimento, inovação e pertinência. E é precisamente em torno do tema da criação de projectos com potencial transformador que se vai organizar o evento onde serão anunciados os vencedores da 2.ª edição do Prémio Sonae Educação.

Só a inovação poderá garantir o futuro da educação

Mas comecemos pelo início: como criar um projecto educativo que promoverá a desejada mudança? E por que razão é importante medir o impacto destes projectos? "Estimar e identificar o impacto gerado é essencial para garantir que os projectos educativos estão a alcançar os seus objectivos e a gerar mudanças significativas", explica Daniel Fonseca, director de Marca e Comunicação da Sonae, salientando a importância de o fazer, sobretudo, quando se tratam de investimentos a longo prazo. "Permite-nos ajustar e melhorar continuamente, garantindo que as nossas iniciativas continuem a responder às necessidades de um mundo em rápida mudança".

É ainda importante que os projectos educativos consigam, de facto, "transformar vidas e comunidades" sem deixar ninguém para trás. Uma “educação de impacto é aquela que chega a todos, que quebra barreiras e oferece oportunidades iguais, especialmente para aqueles que enfrentam desafios adicionais”. Para tal, é fundamental que os projectos "não transmitam apenas conhecimento, mas também promovam a inovação no sistema educativo e assegurem a inclusão de todos, independentemente do seu contexto social". E é aqui que entra a inovação.

“Inovar na educação significa questionar as abordagens tradicionais e encontrar soluções que melhorem a experiência de ensino e aprendizagem, adaptando-a às necessidades actuais”, explica Daniel Fonseca. Em Portugal, o Ensino Steam e o Iniciativa Nacional de Competências Digitais e2030 são dois exemplos com resultados relevantes.

E por que razão a educação é uma área tão especial para a Sonae? "Para nós, a educação é um dos mais eficazes ‘elevadores sociais’, capaz de abrir portas e reduzir as desigualdades que, de outra forma, poderiam limitar o potencial das pessoas", conclui Daniel Fonseca.