Dívida pública em 97,4% do PIB, o mínimo desde Junho de 2010

Evolução representa uma redução de 3,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior e compara com 106,3% do PIB há um ano.

A dívida pública na óptica de Maastricht, referência para Bruxelas, baixou 2,4% em Setembro, em termos homólogos, para 272.171 milhões de euros, representando agora 97,4% do PIB, o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2010.

De acordo com dados hoje publicados pelo Banco de Portugal (BdP), este indicador baixou 1.484 milhões de euros face a Agosto e 6624 milhões de euros em relação a Setembro de 2023 – ou seja, menos 2,4%.

A descida em cadeia reflectiu sobretudo, segundo o banco central, “a redução dos títulos de dívida (-1300 milhões de euros) e dos empréstimos (200 milhões de euros).

Por representar o final de um trimestre, o BdP divulga ainda a percentagem correspondente da dívida pública ao Produto Interno Bruto (PIB).

No final do terceiro trimestre, a dívida pública totalizava 97,4% do PIB, representando uma redução de 3,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior e que compara com 106,3% do PIB há um ano.

Ainda de acordo com o banco central, os activos em depósitos das administrações públicas totalizaram em Setembro 19,9 mil milhões de euros, o correspondente a um aumento de 3,8 mil milhões de euros face a Agosto.

Sem esses depósitos, a dívida pública diminuiu 5,3 mil milhões de euros, para 252.224 milhões de euros.