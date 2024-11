Digi lança oferta comercial com fidelizações apenas na banda larga

A Digi apresentou esta quarta-feira os serviços comerciais em Portugal e garante que a “liberdade de escolha” dos clientes será um dos pilares de uma estratégia comercial com “preços justos desde o primeiro dia”.

Internet fixa, móvel e televisão são os pontos de partida da oferta, que começa com algumas lacunas, nomeadamente sem a SIC (embora com a RTP e a TVI) e acesso a conteúdos desportivos na televisão por subscrição,já que os contratos ainda estão a ser negociados pela empresa romena. A partir de quinta-feira, os clientes poderão subscrever os serviços no site da Digi.

Fidelizações de apenas três meses na banda larga fixa, contratos sem obrigação de permanência nos outros serviços e preços que não estão indexados à inflação são algumas das promessas da Digi apresentadas pelo presidente executivo do grupo romeno, Valentim Popoviciu, esta tarde em Lisboa. Em Portugal, a operação é encabeçada por Emil Grecu.

“Não há uma oferta verdadeiramente competitiva para os consumidores portugueses e acho que podemos mudar isso”, afirmou Popoviciu. A estratégia assenta numa “oferta modular” e que permite aos clientes “criarem os seus próprios pacotes”.

Por exemplo, o telefone fixo, que é um serviço habitualmente obrigatório para quem quer contratar pacotes de TV nos restantes operadores é apresentado na oferta da Digi como um serviço à parte. Outros produtos que virão somar-se à oferta fixa e móvel são o Digi Storage, um serviço de armazenamento na nuvem, e uma aplicação de TV para o móvel, avançou a empresa, que recentemente viu autorizada a compra da Nowo.

A oferta de TV também estará disponível a partir de amanhã, mas “ainda está ser moldada”. Por exemplo, no caso dos conteúdos desportivos, as “negociações com os donos dos direitos têm sido inflexíveis e irrazoáveis”, queixou-se Popoviciu.

Como exemplos dos serviços que serão lançados comercialmente a partir de amanhã e dos pacotes que podem ser construídos com base nesses serviços, a Digi apresentou o custo de algumas combinações: 1 Gb de fibra (rede fixa), mais 50 GB de chamadas ilimitadas, mais 60 canais de TV poderá custar 26 euros por mês; 1 Gb de fibra, mais 100 GB, mais 60 canais, poderá custar 27 euros mês e um 1 Gb de fibra, mais duas vezes dados móveis e chamadas ilimitadas (dois números contratados) mais 60 canais terá um custo de 34 euros/mês.

No comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira (e que assinala o lançamento do primeiro operador móvel em Portugal em 26 anos, depois do aparecimento da Optimus (hoje Nos), em Setembro de 1998), a Digi sublinha que "os preços para clientes residenciais do serviço móvel situam-se entre 4 e 9 euros/mês (IVA incluído), com tráfego a partir de 50 GBytes por mês, 200 GBytes por mês ou ilimitado".

Para a banda larga fixa, "o preço é de 10 euros/mês (IVA incluído), para o acesso de 1Gbps, e de 15 euros/mês (IVA incluído), para o acesso de 10Gbps (brevemente)".

A televisão vai custar "12 euros/mês (IVA incluído), para a gama de canais existente". E no caso da voz fixa, "os preços são de 1 ou 2 euros/mês (IVA incluído)".

Contando com a presença da presidente da Anacom, Sandra Maximiano, na sala, o líder do grupo Digi queixou-se de quem "cria barreiras artificiais" à entrada de outras empresas no mercado e pediu a atenção da entidade reguladora.

Como exemplo de algo que não está a correr bem no lançamento da operação em Portugal, Popoviciu voltou a queixar-se da demora em conseguir assegurar a cobertura de rede no metropolitano de Lisboa. Um processo que se arrasta "há um ano" e que envolver não só a empresa de metro, como os restantes operadores (Nos, Vodafone e Meo).

Segundo a Digi, a rede móvel que a empresa construiu nestes dois anos e meio, já chega a 93% da população, continuando a "evoluir para cobrir mais locais, incluindo as ilhas, zonas interiores". Nesta primeira fase em que a cobertura ainda não é integral, a empresa romena diz que os potenciais clientes podem fazer "testes móveis gratuitos" de Internet móvel e chamadas para ver se a rede "serve as suas necessidades", com a possibilidade de experimentarem "sem compromisso" até ao final de Dezembro.