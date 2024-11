Canções do Sofá lançam mais um manifesto, desta vez contra a guerra: Fome de paz

Lançaram um primeiro single em 2023 e o título não deixava dúvidas que vinham para intervir criticamente no tecido social: Manifesto. No caso, com uma perspectiva do sistema educativo, reunindo, no videoclipe que acompanhava a canção, “pais, professores, crianças, profissionais de saúde e do social, associações, escolas e pessoas da comunidade que tinham vontade de partilhar o que pensam”. Nasciam assim as Canções de Sofá, nome de um grupo fundado em Santa Maria da Feira e impulsionado por Cristina e Paulo Pereira Ratanji, que assinam as composições.

Já este ano, em Fevereiro, publicaram um EP com seis canções, Datilograma (que incluía Manifesto), a que se seguiu, agora, já quase a fechar o ano, Fome de paz, que se apresenta “um apelo urgente à humanidade e à necessidade de encontrar soluções pacíficas em tempos de incerteza e conflito”. “Com Fome de paz – escrevem ainda – reafirmamos o nosso compromisso com uma música que leva à reflexão, sendo um manifesto sonoro em prol da paz e do entendimento entre os povos”. Na gravação deste novo tema dos Canções de Sofá, com Cristina (voz) e Paulo (guitarra e voz), estiveram Ana Moreira (teclas), Nuno Riobom (baixo) e Sérgio Rodrigues (bateria). A dar som e corpo a este refrão: “De onde se escondem/ Disparam ordens de morte,/ Deixando marcas de guerra,/ Corpos caídos por terra…”