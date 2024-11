Terça na TV: Uma comédia A Tempo e Horas, Super-Homem e Consuelo e Saint-Exupéry

Há ainda A Outra Face, McDonald & Dodds, Sentinelas do Vento, Consuelo e Antoine de Saint-Exupéry, Cativar as Estrelas, É ou não é? e Pokémon: Horizontes.

CINEMA

A Tempo e Horas

Cinemundo, 20h55

Em 2009, dez anos antes de desistir do mundo da comédia e pegar em Joker e começar a fazer filmes nomeados para Óscares, Todd Phillips tinha acabado de ter grande êxito com A Ressaca e assinou este filme cómico. A cinco dias de se tornar pai, Peter Highman (Robert Downey Jr.) terá de atravessar todo o país para que possa regressar a tempo de assistir ao parto. Quando uma série de incidentes o fazem perder o avião (e a carteira) encontra apenas uma solução: viajar milhares de quilómetros de automóvel, arriscando perder o momento mais esperado de toda a sua vida. É então que conhece Ethan Tremblay (Zach Galifianakis), um megalomaníaco que, infelizmente, parece ser a única solução para Peter chegar a tempo do nascimento do filho. E é assim que, numa travessia agonizante e cheia de peripécias - que quase leva o futuro pai a um esgotamento nervoso -, duas pessoas absolutamente diferentes criam vínculos que ligarão, para sempre, as suas vidas…

A Outra Face

AXN Movies, 21h10

Sean Archer (John Travolta) aceita uma missão secreta: trocar de rosto com o sanguinário Castor Troy (Nicolas Cage), em coma, para conseguir a localização de uma bomba junto do irmão do terrorista. Os problemas começam quando Troy acorda, assume a identidade de Archer e mata todos os que sabem da missão. Realizado pelo mestre de cinema de acção de Hong Kong John Woo, este filme foi nomeado para um Óscar na categoria de melhores efeitos especiais em 1998 (Per Hallberg e Mark P. Stoeckinger).

SÉRIES

Superman & Lois

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Quase um mês após a estreia original nos Estados Unidos, esta série da CW com o Super-Homem e Lois Lane, interpretados, respectivamente, por Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, com filhos com superpoderes e tudo, chega à quarta e derradeira temporada no TVCine Emotion. Começou por estar ligada ao universo de Arrow, mas passou a ser uma história independente ao longo dos anos. Nesta época passa finalmente a ter Michael Cudlitz como Lex Luthor, o eterno vilão da banda desenhada.

McDonald & Dodds

Star Crime, 22h

Estreia. Chega à quarta época a criação de Robert Murphy sobre uma detective inspectora chefe – Lauren McDonald, a quem é dada vida por Tala Gouveia – que, vinda da londrina Metropolitan Police, vai trazer rebuliço ao departamento de investigação da polícia da calma Bath, pequena cidade em Somerset, Inglaterra. Este inclui o sargento detective Dodds (Jason Watkins). Esta época tem quatro episódios e arranca com a história de dois homicídios, o de uma jornalista e de uma mulher que estava desaparecida há mais de 38 anos.

DOCUMENTÁRIOS

Sentinelas do Vento

RTP2, 20h40

Estreia. Assinado por Juan Luis Santos, este documentário do ano passado olha para o trabalho da bióloga Laura Gangoso, que se tem focado, nas últimas duas décadas, nos falcões-da-rainha, a ave de rapina, no ilhéu de Alegranza, que fica no norte das Canárias. Tem observado como estão em sintonia com os ventos alísios, algo que se complica tendo em conta como o vento está a ir mudando.

Consuelo e Antoine de Saint-Exupéry, Cativar as Estrelas

RTP2, 23h

Estreia. Este documentário, assinado este ano por Dorothée Lachaud, foca relação entre a artista salvadorenha Consuelo Suncín Sandoval e Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Príncipezinho, escritor francês, que durou entre 1930 e 1944, ano em que Saint-Exupéry, que também era aviador, desapareceu durante um voo.

INFORMAÇÃO

É ou não é?

RTP1, 22h28

“Donald Trump ou Kamala Harris?” É a esta pergunta que o programa de debate da RTP1 procura responder em noite de eleições americanas – que a partir da uma da manhã serão mostradas num directo com José Rodrigues dos Santos, Maria Nobre e Vítor Gonçalves.

INFANTIL

Pokémon: Horizontes

Panda Kids, 21h30

Novos episódios desta série de aventuras à volta do mundo Pokémon estreada em 2023.