Quincy Jones (1933-2024), músico de talento ímpar, produtor visionário, homem maior do que a vida

A longevidade de uma carreira iniciada nos anos 1940 e que se manteve relevante nas sete décadas seguintes é, por si só, impressionante. Como o é a abrangência do gesto artístico, que tocou o jazz, a sua fundação, mas também a pop, o funk, a soul, o rock’n’roll, bem como a excelência atingida nos diversos papéis que assumiu ao longo da carreira: instrumentista, compositor, produtor, arranjador, autor de bandas sonoras, artista em nome próprio, produtor televisivo e cinematográfico. Quincy Jones, parceiro musical de Ray Charles, Frank Sinatra e Count Basie, responsável pelos pontos mais altos da carreira de Michael Jackson, com os álbuns Off the Wall, Thriller e Bad, testemunha e agente de mudança na música popular urbana do século XX, morreu na noite de domingo, aos 91 anos, em sua casa, em Bel Air, Los Angeles.

