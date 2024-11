Morreu Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais do mundo

Morreu Quincy Jones, nome incontornável da indústria musical e produtor de artistas tão consagrados como Michael Jackson ou Frank Sinatra. Tinha 91 anos. A morte foi confirmada pelo agente Arnold Robinson e pela família do artista na manhã desta segunda-feira, 4 de Novembro. "Com o coração cheio mas partido, temos de partilhar a notícia do falecimento do nosso pai e irmão Quincy Jones", diz o comunicado emitido pela família: "Embora esta seja uma perda incrível para a nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele."

Quincy Jones morreu em casa, na região de Bel Air na cidade norte-americana de Los Angeles, na noite do domingo passado. Para a histórica ficam, por exemplo, os três álbuns que fizeram de Michael Jackson o rei da pop — Off the Wall, Thriller e Bad —​ e os trabalhos que desenvolveu com artistas como Will Smith, Donna Summer e Aretha Franklin. É um dos artistas com o maior número de nomeações para os Grammy: foram 80, ultrapassados apenas pelas 88 nomeações conquistadas tanto por Beyoncé como por Jay-Z. Venceu em 28 dessas ocasiões.

Mas o trabalho de Quincy Jones ultrapassa o mundo da pop. O produtor musical também compôs peças para Count Basie, um dos maiores artistas jazz dos Estados Unidos, e criou as trilhas sonoras de filmes como A Cor Púrpura (1985), Austin Powers (1997) ou Get Rich or Die Tryin' — Vencer ou Morrer (2005). Além da música, Quincy Jones também esteve envolvido na produção do sitcom O Príncipe de Bel-Air (1990) e na criação do serviço de televisão Qwest TV. As mais de sete décadas de carreira incluem também a produção da canção "We Are the World", que juntou 45 cantores norte-americanos no projecto de luta contra a fome em África em 1985.

"Sentimos conforto e imenso orgulho em saber que o amor e a alegria, que eram a essência do seu ser, foram partilhados com o mundo através de tudo o que ele criou", disse a família no comunicado em que deu nota da morte de Quincy Jones: "Através da sua música e do seu amor sem limites, o coração de Quincy Jones baterá para a eternidade."

Quincy Delight Jones Jr. nasceu em Chicago Março de 1933, filho de uma mãe e de um pai que descendiam ambos de esclavagistas. Após o divórcio dos pais, Quincy Jones mudou-se com o pai para Washington e é lá, já na escola secundária, que aprende a tocar instrumentos de percussão. O interesse pela música já vinha desde a infância, quando ele e uns amigos encontraram um piano no centro comunitário da vizinhança. Entretanto, com os pais já divorciados, Quincy Jones criou uma banda com Ray Charles aos 16 anos e começou a estudar música a nível universitário, passando por Seattle, Boston e Nova Iorque. Durante as tours europeias, ao lado do agente Lionel Hampton, privou com artistas como Pablo Picasso e James Baldwin.

O percurso musical levou-o a tornar-se, em 1968, o primeiro afro-americano a ser nomeado para os Óscares na categoria de Melhor Canção Original, com a música "The Eyes of Love", criada com Bob Russell para o filme Banning. Foi uma das sete nomeações para estes prémios cinematográficos, mas nunca chegou a ganhar nenhuma delas: só em 1995 é que a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas lhe concedeu o Prémio Humanitário Jean Hersholt, que distingue projectos de cariz solidário.

Numa autobiografia, Quincy Jones dissertou sobre a importância que a música tinha para ele. "Era a única coisa que eu podia controlar", considerou: "Era o único mundo que me oferecia liberdade... Eu não precisava de procurar respostas. As respostas não estavam para além do som do meu trompete e das minhas partituras rabiscadas a lápis. A música tornava-me completo, forte, popular, auto-suficiente e porreiro."