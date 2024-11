Miriam Alves e as peças mais pequenas

A jornalista Miriam Alves lançou recentemente um livro para crianças acerca do muito pequeno: das nossas células aos constituintes do átomo.

A nossa convidada é a jornalista Miriam Alves, autora do recente livro infantil As Peças Mais Pequenas, publicado pela Planeta Tangerina. Com ilustrações de Yara Kono, é uma obra acerca do muito pequeno: das nossas células aos constituintes do átomo.

Miriam Alves está na SIC desde 1999, tendo em 2001 feito parte da equipa fundadora da SIC Notícias. Tem-se destacado pelos trabalhos jornalísticos nas várias áreas da ciência, procurando tornar acessível a todos o conhecimento científico.

É autora das rubricas Admirável Mundo Novo e Descobridores, na SIC, onde tem dado a conhecer o trabalho de dezenas de cientistas portugueses. Assinou reportagens distinguidas com mais de 30 prémios de jornalismo. O seu novo livro deu o mote à nossa conversa.

