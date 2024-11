Protecção Civil alerta para risco de cheias esta segunda-feira

Transbordo de cursos de água, rios e ribeiras entre os efeitos expectáveis do agravamento do estado do tempo. Autoridades pedem condução defensiva e comportamentos preventivos.

O estado do tempo vai agravar-se nos próximos dias e a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) alerta para o risco de cheias após períodos de precipitação forte. Em comunicado enviado às redacções esta segunda-feira, 4 de Novembro, a ANEPC detalha que, entre os efeitos expectáveis do aumento de intensidade da chuva, está a ocorrência de inundações em zonas urbanas, provocadas pela obstrução do sistema de escoamento.

Outra das preocupações demonstrada pelas autoridades prende-se com o arrastamento de objectos soltos para as estradas, ou o desprendimento de estruturas móveis ou mal fixadas. É aconselhado a quem circula nas estradas nos próximos dias que adopte uma condução defensiva, não só para protecção em caso da existência de detritos na faixa de rodagem, mas também para debelar o perigo formado pelo piso escorregadio e lençóis de água que se formam na estradas.

A partir desta tarde, esperam-se períodos de precipitação acompanhada de trovoadas. De acordo com as informações exibidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o agravamento do estado do tempo vai ocorrer não só em Portugal continental, mas também nos arquipélagos. Será apenas na quarta-feira, 6 de Novembro, que os aguaceiros devem diminuir, mas os céus vão continuar nublados por todo o país.

O que fazer para lidar com a chuva forte?