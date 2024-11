Imagem de satélite: Europa monitoriza as inundações em Valência, Espanha

O Serviço de Gestão de Emergências do Copernico, programa europeu de monitorização do clima, foi activado para avaliar a extensão das inundações em Valência, Espanha.

A 29 de Outubro de 2024, a comunidade de Valência, em Espanha, foi atingida por graves inundações, causando uma devastação generalizada e a perda trágica de mais de mais de 200 vidas. "Em resposta à crise, o Serviço de Gestão de Emergências do Copérnico (CEMS, na siga em inglês) foi activado para fornecer uma avaliação abrangente da extensão das inundações nas zonas afectadas", refere uma nota de imprensa do programa europeu de monitorização do clima divulgada com uma imagem de satélite da região.

"Esta visualização de dados mostra a situação na província de Valência em 31 de Outubro de 2024 às 18h02. Destaca as zonas directamente afectadas pelas inundações, marcadas a azul, e as zonas com vestígios de inundações residuais, indicadas por linhas verdes claras. O mapa revela que mais de 53.000 hectares foram afectados pelas inundações, com mais de 190.000 pessoas e 3200 km de estradas potencialmente afectadas", lê-se na nota

Os especialistas do Copérnico justificam que estes dados "são essenciais para a resposta a emergências e para o planeamento de futuras medidas de mitigação" e na "gestão de crises causadas por fenómenos meteorológicos extremos".

Catalunha, Comunidade Valenciana, Múrcia e ilhas Baleares estiveram este domingo sob aviso meteorológico de chuva forte. A Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet) pediu cautela nestas zonas, onde podem cair entre 100 a 150 litros de chuva por metro quadrado. O último balanço avançado pela Lusa e pelo El País confirma que já morreram 214 pessoas em resultado das cheias da semana passada.

A costa Sul de Tarragona, interior Norte e costa Norte de Castellón e costa Norte e Sul de Valência foram algumas das zonas mais afectadas pela chuva este domingo e estiveram sob aviso amarelo. Almería, por sua vez, viu o alerta aumentado para aviso vermelho. A Aemet recorreu ao X, antigo Twitter, para avisar que nesta zona "o perigo é extremo".

Os reis de Espanha, Filipe VI e Letizia, acompanhados por Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, e de Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, visitaram este domingo a localidade de Paiporta, uma das mais afectadas pelas cheias de terça-feira passada naquela região. Mas a população recebeu-os com insultos, arremessou lama e outros objectos, o que levou à retirada de Pedro Sánchez do local, enquanto os reis tentavam acalmar os ânimos e conversar com os habitantes.