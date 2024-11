Insatisfação com autonomia e sobrecarga de trabalho levam médicos a sair do SNS

O salário não é a única nem a principal razão para os médicos deixarem o SNS, conclui um trabalho desenvolvido pelo antigo administrador hospitalar Daniel Ferro. “Saem essencialmente por duas condições. A primeira, e a mais relevante, porque não estão satisfeitos com as necessidades psicológicas básicas, que nos médicos são a autonomia, a diferenciação profissional, o relacionamento e o ambiente de trabalho. A segunda tem a ver com as condições de trabalho, sobretudo o excesso de carga de urgências e o excesso de trabalho assistencial programado”, aponta.

