Louça com design de kaiapós entre as mais vendidas da Vista Alegre

Conhecida como uma marca de prestígio, não se espera que a Vista Alegre, uma empresa tradicional, com mais de 200 anos, tenha uma coleção em que indígenas brasileiros participaram do desenho. Mas a coleção Amazônia, cujos desenhos decorativos tiveram a decisão final dos índios kaiapós, tem sido, desde o seu lançamento em 2018, mês após mês uma das mais vendidas da marca portuguesa.

O motivo do sucesso, segundo o administrador da Vista Alegre Nuno Barra, é o fato de estas serem diferentes da maior parte do que está disponível. “Adoraram a coleção. Em todos os mercados ela é muito procurada. Existe um fascínio muito grande pela Amazônia e a coleção tem uma grande diversidade de cores e traz a riqueza da fauna e da flora. Isso cria grande curiosidade nas pessoas”, explica.

Barra conta como chegaram a ter a colaboração dos kaiapós de Mato Grosso. “Nós temos um programa em que recebemos designers do mundo inteiro, que ficam trabalhando conosco por três a seis meses. Recebemos uma proposta para trabalhar com os kaiapós da organização não-governamental EcoArts Amazônia, que se dedica ao apoio às comunidades indígenas e iniciativas de reflorestação da região”, relata.

Segundo o acordo com a EcoArts, parte das receitas da coleção serão utilizadas na reflorestação da região amazônica do Mato Grosso com árvores frutíferas nativas, com o objetivo de recuperar a flora e, em consequência, a fauna.

Até a escolha dos motivos que decoram a coleção Amazônia foi um longo processo. “Foi feita uma pesquisa da fauna e da flora da Amazônia, em que foram escolhidas frutos e flores originárias da região, além de imagens de animais. A partir daí, foi consultado o acervo histórico das primeiras missões por parte dos portugueses para conhecer a Amazônia, no século XVIII”, explica Barra.

Barra refere-se à Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, naturalista do Museu da Ajuda que, em 1783, foi para o Brasil para dar conhecimento da fauna e da flora do território. Durante cerca de 10 anos, até 1792, ele enviou desenhos, espécimes e artefatos para Lisboa. A quantidade de exemplares de animais era tão grande que quando ocorreram as invasões francesas em Portugal, em 1808, boa parte dos animais ainda não tinha sido catalogada – o acervo foi vítima de saque pelas tropas invasoras e muitos animais brasileiros acabaram por ser descritos como descoberta de novidade por naturalistas franceses.

Em 2018, um grupo de kaiapós esteve nas instalações da Vista Alegre em Ílhavo para a decisão final a respeito dos desenhos. “Eles trabalharam junto com os pintores da Vista Alegre para preparar as novas decorações”, lembra o administrador da empresa.

Barra conta que o grupo se adaptou para fazer a coleção Amazônia. “Foi a primeira coleção que cruzou as três marcas do grupo: a Vista Alegre, que trabalha porcelana, vidro e cristal, a Bordalo Pinheiro, de faiança, e a Casa Alegre, de grés. “Cada material tem características próprias. A faiança tem cores mais vivas e relevos, o grés é mais resistente e tem tons de terra”.

A coleção tem cerca de 100 peças. A mais barata é um prato que custa 16 euros (R$ 101,00) e a mais cara é um jarro com relevo que lembra uma graviola, ao preço de 650 euros (R$ 4.130,00).

Outros brasileiros

Não é a única coleção da Vista Alegre com participação de brasileiros no design. As peças desenhadas pelo carioca Brunno Jahara, na coleção Transatlântica, também estão entre as cinco mais vendidas da empresa.

Jahara mistura o imaginário português e o brasileiro nessas criações. “São peças baseadas nos azulejos portugueses, mas que ele cruzou com elementos da cultura brasileira. Todas são em azul, branco e ouro”, observa Barra.

Percurso diferente teve a designer paulistana Beatriz Lamana. Em 2010, ela estava fazendo um mestrado no Istituto Europeo de Design, de Madri, e propôs um desenho para a Vista Alegre. “A proposta foi apresentar a cidade de Lisboa segundo o olhar dela. Depois de Lisboa também fez desenhos do Porto, Vizeu, Braga, Coimbra, Sintra e Aveiro”, diz Barra. A coleção cresceu e incluiu cidades de outros países: Maputo, capital de Moçambique, Madri e o Rio de Janeiro.

A característica do desenho de Beatriz é que se refere às cidades, mas não ao que os portugueses consideram ser o que estas têm de mais importante. “Por exemplo, em relação a Lisboa, o prato principal da coleção mostra a cidade vista do outro lado do rio”, conta o administrador.