Câmara de Coimbra lamenta morte de antiga vereadora e deputada Teresa Alegre Portugal

Esta segunda-feira decorrerá uma homenagem, no Pavilhão Centro de Portugal, antes do enterro, em seguida, o corpo segue para o Crematório de Taveiro, em Coimbra.

A Câmara Municipal de Coimbra lamentou, este domingo, a morte da antiga vereadora da Cultura e deputada da Assembleia da República Teresa Alegre Portugal, que foi vítima de doença, aos 85 anos.

Numa nota de pesar, a autarquia, presidida por José Manuel Silva, realçou “a sua dedicação à causa pública, o seu percurso político e o seu importante contributo para o desenvolvimento cultural e social de Coimbra, que irá permanecer para sempre na memória colectiva da cidade”.

Licenciada em Filologia Germânica e professora aposentada do ensino secundário, Teresa Portugal faleceu no sábado. Teresa Portugal foi vereadora do pelouro da Cultura entre 1988 e 2001 e deputada à Assembleia da República na X Legislatura, pelo PS. Integrava o Conselho Municipal de Cultura de Coimbra, sendo considerada “personalidade de indiscutível mérito, eleita por processo de cooptação”.

“Pessoal e institucionalmente, lamento sentidamente a morte de Teresa Alegre Portugal e manifesto sentidas condolências e total solidariedade à família e amigos perante a perda de quem tanto deu a Coimbra e será sempre recordada pela sua dedicação à causa pública, à política, às causas culturais e sociais e à defesa do concelho de Coimbra”, afirmou José Manuel Silva.

Viúva do guitarrista da Canção de Coimbra António Portugal, Teresa Alegre Portugal era irmã do poeta e antigo vice-presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre, e mãe do jornalista Manuel Portugal.

A autarquia lembrou o seu “empenho em diversas causas culturais, sociais e educativas, sempre com um espírito altruísta, uma energia incansável”, que “deixou uma marca indelével na vida de todos aqueles com quem trabalhou e conviveu”.

“Essas causas sociais e culturais levaram-na a assumir uma postura activa na vida pública, defendendo o desenvolvimento comunitário e a justiça social. Foi, também, uma figura marcante na política local em Coimbra”, acrescentou.

De acordo com informações prestadas pela família, o corpo de Teresa Portugal ficará em câmara ardente no Pavilhão Centro de Portugal. No mesmo local decorrerá, pelas 14h.30 de segunda-feira, uma cerimónia de despedida, seguindo depois o corpo em cortejo até ao Crematório de Taveiro, em Coimbra.