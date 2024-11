A EDP e a fraude

Poucos dias depois da excelente peça aqui publicada, e assinada pelo jornalista Manuel Carvalho, sobre a aparentemente bem engendrada artimanha que conhecidos políticos e gestores de sucesso pretendiam levar a cabo para proveito próprio, e à revelia da decência e das boas regras a que deviam estar obrigados, vale bem a pena voltar ao assunto antes que ele passe à história, como alertava certeiro o Nobel Albert Camus, que chamava aos jornalistas "historiadores por um dia"!

Não para descer ao espaço medular da questão nem sequer ao seu conteúdo, mas tão-só para reiterar mais uma vez e exaltar a importância do jornalismo como fonte de informação segura, rigorosa e atempada na vida de uma comunidade. Particularmente agora em que esta nobre e, às vezes, arriscada actividade atravessa tempos difíceis e justificada angústia face, entre outras ameaças e desafios, à transição da leitura no papel para o digital, e também porque o assunto diz respeito a uma grande empresa que remunera como príncipes os seus gestores, mas vende caro e às vezes mal os seus serviços aos consumidores.

É nossa convicção que só um regime aberto verdadeiramente democrático pode garantir uma informação livre e através de um jornalismo isento e independente, que esclareça os leitores e contribua para a sua boa formação. Por isso, saibamos todos e fiquemos cientes daquilo que devemos defender para nosso proveito e segurança.

José Manuel Pavão, Porto

O que nos espera?

Na Cimeira dos BRICS que decorreu nos pretéritos dias 22 a 24 de Outubro, o déspota V. Putin (…) aproveitou a ocasião para pressionar Kiev, alegando que está pronto a negociar a paz desde que a Rússia mantenha os territórios ocupados. É sabido que as forças de Moscovo controlam quase 20% do território ucraniano, e isso é uma usurpação ultrajante e inadmissível. Se Zelensky aceitar esta proposta de Putin, é um Presidente derrotado, fracassado e humilhado. De que valeu o sangue derramado por milhares e milhares de soldados ucranianos? De que valeu – ou vale – o Ocidente e os Estados Unidos fornecerem ajuda em armamento e dinheiro no combate ao déspota Putin, que já estabeleceu acordos com o ditador norte-coreano para este enviar tropas da Coreia do Norte que já se encontram no teatro de operações? É execrável esta proposta de Putin. Os 20% do território ucraniano ocupado ilegalmente pelos russos têm de voltar à posse dos ucranianos. Se tal não acontecer, (…) o mais provável é que o Ocidente saia mais contraído e debilitado e entre – o que será preocupante – numa fase de declínio face à ascensão das ditaduras mais coesas, agressivas e intimidatórias. O que nos espera?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Tragédia em Espanha

Resultado da anómala situação meteorológica, denominada em Espanha por DANA (Depressão Isolada de Alto Nível, em português), que nos últimos dias fustigou a comunidade valenciana, uma catástrofe impensável abateu-se em poucas horas, mesmo minutos, sobre algumas zonas dessa região. O que nos tem sido mostrado nos noticiários televisivos são áreas urbanas completamente destroçadas, ruas enlameadas e com inúmeros carros amontoados, casas esventradas e parcialmente arruinadas com o recheio de mobílias e outros objectos completamente destruídos. Muita gente atarefada a tentar restaurar a ordem nestes dantescos cenários! Já se contabilizava a morte de mais de 200 pessoas e ainda estavam por determinar quantas mais estariam desaparecidas, soterradas nas camadas de lama que cobria toda a área, e/ou dentro dos carros destroçados e, por isso, muito provavelmente, muitos mais cadáveres iriam ser encontrados.

O que também se ia verificando era que muitas “brigadas” de pessoas empunhavam baldes, pás, vassouras e outros utensílios domésticos rudimentares para fazerem a limpeza da lama acumulada, numa louvável acção solidária de pessoas (…) vindas de várias partes do país. De estranhar, ou talvez não tanto, foi não ter visto nenhuma pessoa a empunhar qualquer telemóvel ou qualquer sofisticado instrumento de alta tecnologia da robótica e da inteligência artificial a auxiliar naquelas funções! O que se via era uma amostra macabra que nos fazia recuar a outros tempos e outros lugares…

Estas horríveis cenas mostradas nas TV, e que me têm fortemente impressionado (…), apesar de muito localizadas, levam-me a pensar no que poderá suceder por todo o planeta, numa guerra generalizada, com utilização de armar nucleares!

Francisco F. Carvalho, Portela (Loures)