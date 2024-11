A “praga populista” do PS e os guetos

Falta menos de um ano para as eleições autárquicas e é importante perceber se alguns autarcas estão a converter-se ao apelo populista ao voto para disputar taco a taco terreno do Chega.

Na semana em que viabilizou com uma histórica e sofrida abstenção o Orçamento do Estado do Governo minoritário da AD, o PS ficou em ebulição por outro motivo: as declarações do autarca de Loures, que, ao concordar com uma recomendação apresentada pelo vereador do Chega, garantiu que arrendatários de habitação municipal que tivessem participado nos desacatos na região da Grande Lisboa após a morte de Odair Moniz deviam ser expulsos das suas habitações “sem dó nem piedade”.