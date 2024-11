Kamala Harris, a filha de imigrantes que quis ser sempre a primeira

No dia 21 de Julho, um domingo agradável em Washington, a vice-presidente estava na cozinha da sua residência oficial a fazer panquecas com bacon para as sobrinhas-netas quando o seu telefone tocou. Era o Presidente Joe Biden, a ligar da sua casa de férias do Delaware, onde estava em confinamento a curar uma infecção por covid-19. Foi direito ao assunto: o Partido Democrata tinha perdido a confiança na sua recandidatura. Tencionava anunciar que ia desistir e que a apoiaria como candidata.

