Previsão de chuva forte ainda assombra Espanha. Milhares de voluntários contornam autoridades

Catalunha, Comunidade Valenciana, Múrcia e ilhas Baleares podem ser assoladas por aguaceiros e tempestades fortes ou muito fortes este domingo, 3 de Novembro, avança a agência Lusa. Almería está sob aviso vermelho. O aviso foi dado pela Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet), que pede cautela nestas zonas onde podem cair entre 100 a 150 litros de chuva por metro quadrado. O último balanço avançado pela Lusa e pelo El País confirma que já morreram 214 pessoas.

A costa Sul de Tarragona, interior Norte e costa Norte de Castellón e costa Norte e Sul de Valência serão algumas das zonas mais afectadas pela chuva este domingo e estão sob aviso amarelo. Almería, por sua vez, viu o alerta aumentado para aviso vermelho. A Aemet recorreu ao X, antigo Twitter, para avisar que nesta zona "o perigo é extremo".

Perante esta previsão, o Centro de Coordenação Operativo Integrado (Cecopi) limitará o trânsito a pessoas não residentes em 11 concelhos da Comunidade Valenciana, para que se facilitem os trabalhos de emergência. No sábado, as autoridades de Valência já tinham implementado restrições à circulação, no sentido de limitar estas zonas aos serviços essenciais e empresas que garantem fornecimento de serviços básicos. A circulação estará limitada pelo menos até as 23h59 deste domingo (22h59 em Lisboa).

Os actos de solidariedade espontâneos e consequente movimentação de grandes grupos de pessoas causaram, na sexta-feira, vários constrangimentos à circulação. Apesar de a Comunidade Valenciana ter criado um centro de coordenação dos voluntários para diminuir estes efeitos, no sábado, segundo a Direcção-Geral do Tráfego espanhola, continuaram a ocorrer vários problemas de circulação nas estradas de Valência e Castellón.

Voluntários e residentes locais ajudam na limpeza das ruas em Paiporta, na Comunidade Valenciana. REUTERS/Nacho Doce Pilar Venancio perdeu o irmão, Manuel, vítima das cheias em Espanha. Casa da família em Alfafar, na província de Valência, a 1 de Novembro. REUTERS/Susana Vera Voluntários limpam as ruas em Alfafar, província de Valência, a 2 de Novembro. Susana Vera / REUTERS Equipas de busca e salvamento procuram vítimas em Chiva, província de Valência, a 2 de Novembro. Bruna Casas / REUTERS Limpeza das ruas de Alfafar, província de Valência, a 2 de Novembro. EPA/KAI FORSTERLING Edifícios destruídos após chuvas fortes e cheias em Chiva, província de Valência, a 2 de Novembro. Bruna Casas / REUTERS

Há excepções para esta limitação à circulação. Atendimento em centros, serviços e estabelecimentos de saúde, viagens para cumprimento de obrigações laborais, institucionais ou legais, regresso ao local de residência habitual ou familiar, assistência e cuidados a idosos, menores, dependentes, pessoas com deficiência ou especialmente vulneráveis, acções urgentes perante organismos públicos, judiciais ou notariais e viagens por motivo de força maior ou situação de necessidade podem acontecer, avança a Lusa.

Milhares de voluntários contornam autoridades

A afluência de voluntários aos autocarros do governo valenciano, destinados a distribuir e mobilizar a população para onde a ajuda é necessária, diminuiu substancialmente este domingo, avança o El País. Serão mobilizados cerca de 1300 voluntários que apareceram na Cidade das Artes e Ciências de Valência. Mas nem por isso a onda solidária enfraqueceu.

Várias pessoas que se disponibilizaram a ajudar queixaram-se de ter passado o dia de sábado sem fazer nada, por falta de meios ou desorganização do centro formal de voluntariado. Além disso, as restrições à circulação impostas para este domingo prevêem que os voluntários não sejam encaminhados para muitas das zonas mais afectadas. Por isto, milhares de pessoas desafiam as autoridades e atravessam as pontes que separam Valência dos municípios vizinhos para, pelos seus meios, irem ajudar.

A Polícia Nacional colocou agentes nas rotas de entrada para estas zonas afectadas, mas amontoam-se as publicações nas redes sociais que sugerem caminhos alternativos e livres de autoridades.

“O que é que temos de fazer, ouvi-los e ver a tragédia passar sem fazer nada? Bem, não”, disse um dos voluntários indignados à agência noticiosa EFE. A indignação dos ouvidos prende-se com uma desconfiança que paira sobre as restrições de circulação: servirão de facto para facilitar a movimentação dos meios de socorro ou deve-se à visita do Rei de Espanha, planeada para este domingo, a algumas das zonas afectadas?

Os reis Filipe VI e Letizia, Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, e Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, deverão deslocar-se, este domingo, às zonas mais afectadas pelas cheias, avança o El País.

Mulher é resgatada com vida três dias depois

Uma mulher, que passou três dias presa dentro de um automóvel, foi resgatada com vida. O veículo estaria imobilizado perto da entrada de uma passagem subterrânea de Benetússer, avança a Lusa.

A notícia foi avançada no sábado à noite pela Protecção Civil da Comunidade Valenciana. O jornal Las Provincias acrescentou que a mulher foi transferida de imediato para o hospital.

Nos comunicados governamentais feitos no sábado não foi especificado o número de desaparecidos, apesar de Pedro Sánchez ter usado a expressão "dezenas". Vários jornais espanhóis estimam que estarão centenas de pessoas em parte incerta.

Do total de 188 cadáveres recuperados apenas na província de Valência já foi efectuada uma autópsia a 183. Contudo, apenas 67 foram totalmente identificados pela Polícia Nacional ou pela Guarda Civil, confirmou o Supremo Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana.

Detenções, reclamações e reparações

Na noite deste sábado para domingo foram detidas 20 pessoas numa operação de prevenção de assaltos nas zonas afectadas pelas cheias, confirmou o El País. No sábado, Sánchez confirmou que a presença policial seria reforçada nestas zonas devido a um aumento exponencial de roubos, consequência de tentativas desesperadas da população de tentarem obter bens essenciais.

Entre os detidos, 17 foram apanhados em estabelecimentos comerciais, dois na sua residência e um por roubo de gasolina.

As reclamações também aumentaram exponencialmente. O ministro da Economia, Carlos Cuerpo, recorreu ao X para avisar que já se iniciaram os processos do Consórcio de Compensação de Seguros para avaliar os danos causados pelas cheias e indemnizar a população. Na mesma publicação, avança que as seguradoras já receberam mais de 35.800 pedidos de indemnização e espera-se que estes pagamentos sejam processados "até ao final da próxima semana".

Na mesma rede social em que se dão conta os pedidos de indemnização, são feitos apelos pela ajuda de canalizadores e electricistas. A Associação de Administradores de Bens Imóveis de Valência emitiu um comunicado em que estes profissionais se desloquem a Valência para ajudar a reparar e repor os serviços básicos.