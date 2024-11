New York Times publica editorial contra Donald Trump: “É uma ameaça à democracia”

A poucos dias das eleições norte-americanas, o The New York Times publicou este sábado, 2 de Novembro, um editorial a apelar ao voto que ponha "fim à era Trump".

"Já conhecem Donald Trump. Ele não está apto para liderar. Observem-no. Ouçam quem o conhece melhor. Ele tentou subverter uma eleição e continua a ser uma ameaça à democracia", lê-se no editorial, curto e incisivo. "A corrupção e a ilegitimidade de Trump vão além das eleições: são todo o seu ethos. Ele mente sem limites."

O New York Times (NYT) lembra que o ex-Presidente dos Estados Unidos, agora candidato a um novo mandato na Casa Branca, ajudou a reverter o direito ao aborto, "com consequências terríveis".

E alerta, antecipando aquilo em que se podem tornar os próximos quatro anos, caso Donald Trump seja eleito: "O Partido Republicano não o vai conter. Trump vai usar o seu governo para perseguir os seus adversários. Vai seguir uma política de deportações em massa. Vai lançar o caos sobre os pobres, a classe médica e os empregadores. Outro mandato de Trump trará danos ao clima, destruirá alianças e fortalecerá os autocratas."

Sem fazer referência à candidata democrata, Kamala Harris, o editorial, cujo título é "Vote to end the Trump era" (em português, "votem para pôr fim à era Trump"), termina com um apelo claro: "Os americanos devem exigir melhor. Votem."

Ainda que o conselho editorial do NYT não fale em nome da redacção, como esclarece o diário norte-americano, defende uma visão com a qual o jornal se identifica — a de um mundo em que "a liberdade e o progresso avançam através da democracia e do capitalismo".

Há pouco mais de uma semana, o The Washington Post anunciou não apoiar nenhum dos candidatos à Presidência dos Estados Unidos na eleição da próxima terça-feira, 5 de Novembro. É a primeira vez em 36 anos que o diário norte-americano não declara apoio a nenhum candidato à Casa Branca, numa corrida que se adivinha renhida até ao final.

Em comunicado, o sindicato The Washington Post Guild, que representa quase mil jornalistas e funcionários do jornal, garantiu que a direcção já tinha redigido um editorial a declarar apoio a Kamala Harris, e que a decisão de não o publicar foi tomada pelo proprietário do jornal, o multimilionário e fundador da Amazon, Jeff Bezos. Na sequência do anúncio da decisão, mais de 200 mil pessoas suspenderam as suas assinaturas do jornal.

Um dia antes, o proprietário do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, também bloqueou um apoio do jornal californiano a Harris. Um editor, dois membros da direcção e alguns jornalistas demitiram-se em protesto.