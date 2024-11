Perante “um grave problema de habitação, a habitação social nunca tem sido parte da discussão”

Tom Slater esteve pela primeira vez no Porto em 2011. A cidade era diferente. Muito diferente. O país atravessava os anos negros da crise económica e ainda não se avistava no horizonte a onda turística que haveria de transformar as cidades portuguesas. Esta semana, de regresso a Portugal para falar na conferência que assinalou os 20 anos da empresa municipal Domus Social e numa palestra na Universidade do Porto (UP), o geógrafo urbano reparou na “espantosa mudança”. Identificou-a pouco depois de aterrar e confirmou-a ao percorrer o centro da cidade.

