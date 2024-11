Explosão provoca fogo em bairro do Porto

Uma explosão num quarto andar do Bairro Duque de Saldanha, no Porto, causou um incêndio para o qual foram mobilizados vários meios de socorro este domingo, 3 de Novembro. Do sinistro resultaram dois feridos ligeiros e uma terceira vítima com queimaduras mais graves. Foram todos conduzidos ao hospital.

No local estiveram sete viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica, do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e dos Voluntários do Porto, tendo as chamas sido dadas com extintas neste bairro camarário pelas 5h26, cerca de uma hora depois de terem deflagrado.

O apartamento em que se deu a explosão ficou inabitável, de acordo com informações da Protecção Civil.