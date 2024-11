Promessas dos candidatos ameaçam fazer disparar a dívida

Os programas eleitorais dos dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos da América (EUA) têm como consequência, caso venham a ser aplicados, um agravamento significativo da dívida pública do país nos próximos anos. Mais reduções de impostos para a classe média, reforço dos apoios para os mais desfavorecidos ou aumento da despesa com a defesa são algumas das medidas previstas e que não são, especialmente no caso de Donald Trump, compensadas totalmente com novas fontes de receita.

