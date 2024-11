MotoGP: Bagnaia vence na Malásia e adia entrega do título

Jorge Martín não conseguiu impor-se ao italiano no circuito de Sepang, adiando a decisão do novo campeão do mundo para Barcelona, no final do mês.

Francesco Bagnaia (Ducati) manteve viva a defesa do título de MotoGP, com uma vitória no Grande Prémio (GP) da Malásia, em Sepang, neste domingo, reduzindo a margem de Jorge Martin (Ducati) na liderança da classificação para 24 pontos antes da última corrida da temporada, em Barcelona.

Foi um duelo entusiasmante entre os dois, com Bagnaia a aproveitar a partida para ganhar a primeira curva e assumir desde logo o comando da corrida. Uma partida que só foi validada à segunda tentativa, depois de um incidente que forçou a bandeira vermelha, a envolver Brad Binder (KTM), Jack Miller (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Miller acabou por ter de ser assistido no centro médico e já não voltou à pista, o mesmo acontecendo com Binder, que acabou por desistir pouco depois com queixas num ombro. Quanto a Quartararo, reintegrou a prova, mesmo com algumas dificuldades a caminhar após o incidente.

À segunda abordagem, a corrida ficou reduzida a 19 voltas e deu azo a um arranque espectacular, com Jorge Martin (que tinha a possibilidade de se sagrar campeão já na Malásia) a tentar repetidamente atacar a liderança de Bagnaia nas quatro primeiras voltas.

E porquê nas primeiras quatro apenas? Porque nessa altura Martin cometeu um ligeiro erro que permitiu a Bagnaia ganhar uma vantagem importante. Um ascendente que culminou com a volta mais rápida do italiano na quinta volta, que deitou por terra as aspirações do espanhol de arrumar, desde já, a questão do título.

Sem grandes dificuldades, "Pecco" Bagnaia controlou o resto da prova para se impor com uma margem de três segundos, deixando Enea Bastianini (Ducati) num distante terceiro lugar, depois de ter aproveitado da melhor forma as quedas de Marc Márquez (Ducati) e Franco Morbidelli (Ducati) na sétima volta.

Com este desfecho, Jorge Martín chegou aos 485 pontos na classificação geral, enquanto Bagnaia passou a somar 461, o que significa que o Mundial 2024 de MotoGP vai entrar na última ronda com as contas do título em aberto.

A decisão segue, assim, para Barcelona, palco do derradeiro Grande Prémio da temporada, depois de ter sido cancelada a corrida em Valência, fruto da tragédia provocada pelas cheias da última semana. Nessa altura, ainda chegou a ser considerada a hipótese de encerrar o ciclo em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, mas a escolha final recaiu sobre a Catalunha, no dia 20 de Novembro.