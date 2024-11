A melhor época de Gyökeres remete para Peyroteo e Yazalde

Início de temporada do sueco tem sido demolidor, com números que forçam comparações com maiores ícones do golo no Sporting.

Está a ser um início de temporada alucinante para Viktor Gyökeres. O sueco começou a causar impacto na Liga portuguesa há mais de um ano, quando trocou o Coventry pelo Sporting, mas esta segunda temporada em Alvalade está a ganhar contornos de história. Nas 10 primeiras jornadas, contabiliza nada menos do que 16 golos, um registo invulgar que obriga a recuar muitos anos nos livros de história para encontrar números do mesmo calibre.

Gyökeres é daqueles jogadores que não precisam de muito para fazer estragos. Foi algo que saltou à vista logo no arranque de 2023-24, com golos, assistências e um raio de acção tremendo na frente de ataque dos “leões”. Nessa época, haveria de sagrar-se o melhor marcador do campeonato, com 29 golos em 33 jogos, mas a verdade é que o arranque de temporada está longe de poder ser comparado ao actual.

Há um ano, por esta altura, somava seis golos na Liga, hoje contabiliza mais 10. Como é que chegou a esta fasquia? Marcando em nove das 10 jornadas que realizou (só ficou em branco diante do Estoril) até à data, sendo que o que alcançou diante do Estrela da Amadora (5-1), em Alvalade, foi uma raridade nos tempos que correm: quatro golos num só jogo.

Não valerá a pena entrarmos em detalhes sobre o poderio físico, a capacidade de arrastar marcações e a valiosa propensão para atacar a profundidade. Os predicados do internacional sueco são por demais conhecidos nesta altura, em Portugal e fora do país. Mas para se compreender a verdadeira dimensão do início de época que está a protagonizar, podemos ensaiar algumas comparações com outros goleadores.

No universo Sporting, é necessário viajar no tempo, até 1973-74, para se encontrar um avançado com registo superior a este. Nessa temporada, o argentino Héctor Yazalde apontou 19 golos nas primeiras 10 jornadas, registo impulsionado pelos seis golos que marcou na goleada por 8-0 ao Montijo. Entre essa época e a actual, nenhum outro avançado se aproximou sequer - nem Manuel Fernandes, só para citar um dos mais emblemáticos, nem Mário Jardel.

No caso do brasileiro, que formou com João Pinto uma dupla temível no ataque do Sporting, foram 10 os golos marcados nas 10 rondas iniciais, em 2001-02, com a atenuante de só ter feito sete jogos nesse período. Se contabilizarmos a primeira dezena de jogos realizados na Liga, Jardel conseguiu 14 golos.

Ao nível de Yazalde, só mesmo o incontornável Peyroteo, referência na era dos Cinco Violinos, que por seis vezes (sim, seis) marcou mais de 16 golos nos 10 encontros iniciais. O máximo, alcançado em 1941-42, foram 25 golos, que contemplaram um célebre embate com o Leça (14-0) em que o avançado marcou por nove vezes. Um estímulo extra para Gyökeres?