Lando Norris conquista pole em qualificação dramática no GP do Brasil

Lando Norris (McLaren) conquistou este domingo a pole position para o Grande Prémio de São Paulo, no Brasil, numa qualificação dramática, pródiga em despistes e bandeiras vermelhas que alteraram radicalmente a face da grelha de partida e da própria corrida das 15h30, atirando Verstappen para o 17.º lugar, atrás de Hamilton, e um quarto dos monolugares para a "oficina".

A ligeira melhoria das condições climatéricas no Autódromo José Carlos Pace, em relação à véspera, permitiu a realização da sessão de qualificação no próprio dia da corrida, mas não evitou uma série de acidentes, com cinco pilotos na dúvida quanto à recuperação dos respectivos carros e uma Q3 reduzida a sete carros para os últimos três minutos cronometrados.

Depois de ter estado na iminência de ser eliminado na Q1, Lando Norris obteve a oitava pole da carreira, batendo o Mercedes de George Russell e o RB de Yuki Tsunoda, com Esteban Ocon (Alpine) a fechar a segunda linha da grelha, à frente.

Depois da interrupção provocada pelo acidente do argentino Franco Colapinto (Williams), a sessão foi retomada com cerca de oito minutos para os pilotos tentarem sobreviver a uma pista traiçoeira e a uma qualificação "hitchcockiana".

Lewis Hamilton (Mercedes) não vingou na sua segunda casa e não escondeu a frustração de ter sido eliminado na primeira fase de qualificação, o que sucedeu pela terceira vez esta temporada, mostrando insatisfação pelo comportamento do monolugar em condições que potenciaram a imprevisibilidade da pista.

O britânico ficou em 16.º, eliminado pelo tempo da volta de Liam Lawson (RB), com Lando Norris a ser salvo mesmo no limite, concluindo a Q1 em 15.º lugar. Apesar de as condições climatéricas terem aliviado e permitido passar de pneus de chuva para intermédios durante a segunda fase de qualificação, pilotos como Carlos Sainz (Ferrari) não evitaram o pior cenário.

A cinco minutos do final da Q2, com o 10.º tempo, o espanhol embateu nas barreiras deixando o SF-24 fora de acção e os mecânicos com a missão de recuperarem os danos em menos de quatro horas, a tempo da corrida.

Mas o drama ainda estava no início e novo acidente, a envolver o canadiano Lance Stroll (Aston Martin), levou à interrupção da sessão a 46 segundos do fim, arrastando o campeão do Mundo Max Verstappen para uma eliminação cruel, que, somada às cinco posições de penalização por troca (a sexta) de motor do Red Bull, colocará o neerlandês em 17.º na grelha de partida, um lugar abaixo de Lewis Hamilton.

A Red Bull viu a corrida seriamente comprometida, com Sergio Pérez igualmente eliminado, com o 13.º tempo. Por seu lado, Stroll foi apurado com o décimo tempo, mas com uma ida urgente à "oficina".

A Aston Martin acabaria por ter trabalhos dobrados, já que Fernando Alonso também deslizou até ao muro, depois de ter liderado a Q3, e acabou a qualificação com a intervenção do reboque, adensando as dúvidas relativamente à formação da grelha de partida face ao número de acidentes que podem ter impacto no alinhamento.

A qualificação teve em Alex Albon (Williams) o último acidente da manhã e possivelmente o mais aparatoso, com o monolugar a ficar parcialmente destruído, permanecendo a dúvida quanto à recuperação e à possibilidade de partir do sétimo lugar, atrás de Liam Lawson (RB) e Charles Leclerc (Ferrari) e à frente de Oscar Piastri (McLaren).