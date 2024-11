FC Porto goleia Estoril antes das visitas a Roma e à Luz

O FC Porto goleou neste domingo o Estoril (4-0), no Estádio do Dragão, e repôs a diferença de três pontos para o líder Sporting na tabela classificativa da Liga. Os portistas somaram a sexta vitória consecutiva na prova e o quinto encontro seguido em todas as competições sem sofrer golos, numa altura em que se avizinham os exigentes compromissos de Roma, com a Lazio (Liga Europa), e da Luz, com o Benfica.

O FC Porto recuperou o “onze” inicial que garantiu a goleada na Vila das Aves, com Vítor Bruno a manter o médio argentino Alan Varela, apesar do risco de ver um cartão amarelo e falhar o clássico da Luz, da próxima ronda.

Sem vencer fora há precisamente um ano, quando derrotou o FC Porto no Estádio do Dragão, o Estoril apresentou-se descomplexado, com um desenho táctico (4x3x3) que mostrava a intenção de repetir a façanha.

Ian Cathro, antigo adjunto de Nuno Espírito Santo, pediu apenas a Vinícius Zanocelo que encaixasse nos centrais, com os outros dois médios a acompanharem as incursões de Martim Fernandes e Francisco Moura.

Aproveitou o FC Porto para impor a lei do mais forte, com Martim e Fábio Vieira empenhados em promover os desequilíbrios para a finalização de Namaso e Samu.

À excepção de um duelo corpo a corpo com Boma, o espanhol foi mais útil a criar oportunidades para os companheiros e menos exuberante na finalização.

O Estoril ia lembrando, ainda que timidamente, que o jogo não seria de sentido único, mas com o golo de Namaso ficou claro que os visitantes teriam de inventar algo mais para evitar uma derrota anunciada e que o erro de Boma acelerou.

Diogo Costa disse presente ao corresponder a um cabeceamento de Pedro Álvaro, mas a noite do Dragão, a única do mês de Novembro (seguem-se quatro deslocações), não prometia muito trabalho para o guarda-redes portista.

O Estoril enfrentou ainda outra adversidade, com Cathro a ter que substituir o lateral Pedro Amaral (26’), embora tenha resistido a um último ataque dos “azuis e brancos”, com Namaso a desperdiçar o terceiro golo e Robles a tapar a baliza canarinha já em período de compensação.

Varela poupado

Positivo/Negativo Positivo Pepê Aos 24 minutos, abdicou de um ataque promissor, em raro momento de fair-play, quando Pedro Amaral se lesionou na tentativa de desarmar o brasileiro, deixando-o em posição de ir para a baliza. Uma atitude aplaudida por adversários, companheiros e pelo próprio Vítor Bruno, apesar dos protestos de uma franja de adeptos. A recompensa tardou um par de minutos, com um atraso de Boma que apanhou Pepê na frente do guardião para assinar o segundo golo da noite.

Positivo Danny Namaso Regressou aos golos após jejum de oito jornadas. Primeiro, ameaçou num desvio interceptado por Pedro Álvaro. À segunda, não perdoou, num disparo que Robles ainda desviou sem impedir que a bola entrasse junto ao poste. Pecou apenas pela ineficácia que evitou uma noite memorável.

Positivo Galeno Entrou para bisar nos 20 minutos finais e garantir um final sem surpresas. Negativo Kévin Boma Poucos minutos depois do golo de Namaso, ofereceu o 2-0 a Pepê, num erro que comprometeu as aspirações do Estoril.

Face ao resultado e ao andamento da "carruagem", Vítor Bruno poupou Alan Varela, que ficou no balneário. Porém, o sentimento de que o triunfo seria uma questão de tempo acabou por criar níveis dispensáveis de ansiedade nas bancadas.

O Estoril continuava à espreita de uma oportunidade para poder reabrir a discussão e o FC Porto ia adiando o momento de fechar o resultado. Porém, a entrada de Galeno para os 20 minutos finais precipitou o cenário mais desejado no Dragão, com o brasileiro a marcar de cabeça e a fazer descansar a equipa, depois de um par de finalizações sem sucesso.

Só que Galeno ainda não tinha terminado a missão. Aos 87', na sequência de um cruzamento de João Mário, do lado direito, o extremo brasileiro encostou ao segundo poste e encerrou as contas.