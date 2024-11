Com 27 pontos em dez jogos, Vítor Bruno faz quinto melhor arranque do FC Porto

Vítor Bruno soma um dos melhores arranques na história do FC Porto, mas, ainda assim, fica no Dragão o agridoce sabor de um “super-Sporting” que ofuscou, para já, a prestação sólida dos portistas no campeonato. Com o triunfo deste domingo, frente ao Estoril, por 4-0, e volvidos dez jogos, a equipa liderada por Vítor Bruno soma nove vitórias e apenas uma derrota, num total de 27 pontos que mostram um forte arranque dos portistas em época de estreia do antigo adjunto de Sérgio Conceição.

Desde que a vitória passou a valer três pontos, há praticamente três décadas, os portistas apenas viram quatro melhores arranques do que este nas dez jornadas iniciais do campeonato. Em 1995-96, Bobby Robson somou 28 pontos, registo igualado por José Mourinho (2003-04), André Villas-Boas (2010-11) e Sérgio Conceição (2017-18). Em todos estes casos, o bom início de época resultou em título.

"Se dissesse que queria ter dez vitórias em dez jogos e queria estar à frente desses nomes que enumerou, se calhar diziam que estava a ser arrogante. Mas é verdade", detalha Vítor Bruno, em resposta à pergunta do PÚBLICO na conferência de imprensa após o jogo frente ao Estoril.

Nos últimos 29 anos, nunca o FC Porto conseguiu vencer por dez vezes nas dez primeiras jornadas, com os quatros treinadores acima mencionados a concederem sempre um empate nessa série. Na presente temporada, a impedir esta marca inédita, está justamente o desaire portista em Alvalade, frente ao Sporting, de Rúben Amorim, o futuro técnico do Manchester United.

Apesar do registo positivo, Vítor Bruno diz que a marca "não serve de consolo", prometendo aos portistas continuar o trabalho árduo das últimas jornadas. "Quero que isso coincida com o momento forte do clube. É para isso que me contrataram e que me pagam. Tento dar o melhor de mim todos os dias e, como digo, durmo sempre de consciência tranquila. Tento sempre que isso coincida com o maior número de vitórias possível", finalizou o treinador.

A semana que agora se inicia será de alta rotação para as hostes portistas, com um jogo importante em Roma, na quarta-feira, frente à Lazio, para a Liga Europa. No domingo, daqui a exactamente uma semana, os portistas viajam até à Luz, defrontando o Benfica na 11.ª jornada do campeonato.