Na rodagem do thriller Cold Haven, “frio” é o mesmo que “kalt

Se há coisa que se pode aprender com o pequeno Big Bang das séries portuguesas é que o thriller viaja. E é mais um thriller, cozinhado a baixa temperatura, que está a ser filmado numa manhã de Outubro no Guincho. Primeiro chove copiosamente, depois brilha o sol, com as dunas, as rochas e as escarpas a verem passar um reboque pouco usual. Diz “CAMERAndar” e tem de facto um carro às costas mas com vários operadores de câmara entre o habitáculo do camião e a rampa do reboque. Passam a grande velocidade com mais três passageiros — Ivo Canelas, Maria João Bastos e Catarina Rebelo. O seu destino não será famoso, mas espera-se que o da série que estão a gravar, Cold Haven, o seja. Pelo menos aqui e na Islândia.

