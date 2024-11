Segunda na TV: da Indochina às Luzes do Norte, Aqui Há Mão

Para começar a semana também temos Encontro, Dias em Chamas e Música a Música, lado a lado com a estreia de Love Is In the Air e novos episódios de Cãostrução.

CINEMA

Encontro

TVCine Edition, 23h02

Quando Alain, um realizador belga de meia-idade, recebe uma foto de Luísa no seu telemóvel, regressa imediatamente ao passado. Há sete anos, em Lisboa, quando rodava um filme que nunca chegou a terminar, viveu com ela um grande amor. Num impulso, determinado a reencontrá-la, Alain marca viagem para Portugal. François Manceaux escreve e realiza este drama interpretado por Johan Heldenbergh, Isabel Otero, Dalila Carmo, Paula Pais, Ângelo Torres e Dalila Carmo.

Inaugura um ciclo que o TVCine Edition dedica a filmes produzidos entre Portugal e outros países – neste caso, França. O Brasil entra em cena na quinta-feira com Paloma, de Marcelo Gomes; dia 11 é a vez de Vadio, uma co-produção luso-franco-polaca com realização de Simão Cayatte; dia 18, passa Sobretudo de Noite, do espanhol Víctor Iriarte.

Dias em Chamas

RTP2, 23h29

Neste thriller do turco Emin Alper, um jovem advogado de acusação é enviado para uma pequena cidade que está a atravessar um sério problema de seca. Ao início, é bem recebido, mas tudo começa a dar para o torto à medida que o tempo vai avançando e se vê metido no meio de uma investigação de homicídio e da complexidade da política local. Como seu aliado, tem o dono de um jornal.

Música a Música

Nos Studios, 00h30

Um drama sentimental e musical assinado por Terrence Malick, com os actores Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, Bérénice Marlohe e Val Kilmer a partilharem o ecrã com músicos como Patti Smith, Lykke Li, Black Lips, Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop ou John Lydon.

SÉRIES

Love Is In the Air

Star Life, 20h30

As produções turcas continuam a entrar nas grelhas, desta vez por via de uma comédia romântica que fez sucesso no seu país de origem com a história de um noivado a fingir que não tarda a transformar-se numa ligação bem real. A estreia dá direito a episódio triplo; depois, sai um por dia de segunda a sexta-feira.

Luzes do Norte

TVCine Edition, 22h08

Estreia. Seria só mais uma noite chuvosa em Dublin, não fosse Áine, a mulher que se abeira de uma ponte, e Lloyd, o homem que a vai impedir de saltar. É assim que as vidas de dois estranhos, ambos em luto e com feridas profundas por sarar, se cruzam de forma indelével. A história conta-se na meia-dúzia de episódios desta série irlandesa com Elva Trill e Stephen Jones nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Aqui Há Mão

Casa e Cozinha, 21h30

Estreia. O trocadilho do título não engana: é o artesanato o protagonista. O antigo e o novo. Cabe a Fátima Lopes conduzir esta descoberta simultânea daqueles que preservam os saberes de outrora e dos que reinterpretam esse património em propostas (ir)reverentes. Artesãos da velha e da nova guarda são chamados a partilhar as suas visões artísticas e as suas inspirações, numa dezena de episódios exibidos de segunda a sexta.

O primeiro, intitulado Ponto de Arraiolos, leva Fátima ao encontro da arquitecta e artista plástica Susana Cereja, criadora de peças contemporâneas inspiradas nos famosos tapetes, e dos artesãos que vão mantendo viva a tradição na vila alentejana. Loulé, Vila Real e Caldas da Rainha são outros destinos visitados ao longo da série documental.

Guerra da Indochina

História, 22h16

Novo documentário para entender melhor o que se passou nesse “conflito esquecido” que, entre 1946 e 1954, opôs as tropas vietnamitas às (derrotadas) forças coloniais francesas, num processo violento, sangrento e com grandes potências internacionais em jogo. “Longe dos clichês dos combates heróicos”, revela o canal, “os múltiplos testemunhos da altura e o incrível poder das imagens revelam uma guerra absoluta, implacável e decisiva – uma guerra suja”.

INFANTIL

Cãostrução

Disney Jr., 11h50

Novos episódios das aventuras do cachorrinho Phinny e seus colegas de construção canina. Uma piza de aniversário gigante, uma casa refrescante e uma festa de piratas são algumas das próximas empreitadas. Para ver de segunda a sexta.