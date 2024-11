Protecção Civil da Madeira emite recomendações devido à previsão de mau tempo

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC) recomendou à população um conjunto de precauções a adoptar face às previsões meteorológicas adversas previstas para a região a partir da madrugada de domingo. Em comunicado, a Protecção Civil refere que estão previstos, a partir da madruga de domingo, associados à aproximação e passagem de uma superfície frontal, "períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser temporariamente mais intensos na costa Sul e nas regiões montanhosas", sobretudo entre as 6h e as 12h, altura em que estas zonas estarão sob aviso laranja.

O SRPC acrescenta que neste período "o vento, de Sudoeste, poderá ser moderado a forte com rajadas na ordem de 70 km/h". O Serviço Regional de Protecção Civil recomenda, assim, que sejam evitadas viagens para as zonas mais afectadas.

Adoptar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa Sul da Madeira e as regiões montanhosas sob aviso laranja, entre as 6h e as 12h de domingo, devido à previsão de "precipitação, por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada".

Já a costa Norte da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo, no mesmo período, devido à previsão de chuva.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

A capitania do Porto do Funchal também emitiu avisos de vento forte e de mau tempo para a orla marítima a Madeira, alertando a comunidade marítima e a população em geral para as precauções a adoptar.