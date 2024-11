Pernambuco investe 2,5 milhões de reais no Porto Digital Europa, em Aveiro

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Dez startups pernambucanas vão começar sua internacionalização no Porto Digital Europa, em Aveiro, a instituição congênere do parque tecnológico e de inovação que tem o mesmo nome e é localizado no Recife. Este será o resultado do investimento de 2,5 milhões de reais (410 mil euros), anunciado por Raquel Lyra, governadora do estado de Pernambuco.

Segundo Raquel, que esteve na cidade do norte de Portugal – conhecida por ser um dos principais polos tecnológicos do país –, além dessas dez, em 2025 mais empresas vão atravessar o Atlântico para iniciar sua internacionalização no mercado europeu pelo Porto Digital de Aveiro. Ela afirmou que seu estado está disponível para entrar com mais aportes financeiros para ajudar a internacionalização das empresas.

O intercâmbio entre o Porto Digital do Recife e o Porto Digital Europa começou em 2022. Até agora, tinham sido investidos mais de 10 milhões de reais na formação dessa plataforma de internacionalização de empresas brasileiras.

O resultado desse investimento é a existência de 18 projetos no Porto Digital Europa, sendo 11 deles com apoio governamental e sete autônomos. As startups que chegaram a Aveiro incluem áreas de atuação como o desenvolvimento de plataformas digitais, e-commerce, marketing digital, inteligência artificial e até mesmo soluções para a área de saúde.

A governadora destaca que a iniciativa “traz para Aveiro a massa crítica da Universidade Federal de Pernambuco”. Ela considera que a entrada no mercado europeu vai proporcionar um ganho qualitativo para as empresas tecnológicas pernambucanas. “Olhar para os demais estados do Nordeste é importante, mas ao aprofundar a avaliação, conclui-se que olhar para Portugal permite que o forte investimento que é feito em inovação tecnológica possa ter maior retorno”, acentua.

Raquel ressalta que as empresas instaladas no norte de Portugal demonstram que é possível transformar a realidade a partir de decisões políticas, como tem revelado o investimento no Porto Digital. “Assinar este convênio, com dez novas empresas patrocinadas pelo governo de Pernambuco, permite dar maior amplitude e universalizar os investimentos em tecnologia e inovação, cujos resultados beneficiarão todo o empreendedorismo brasileiro”, sublinha.

Segundo o presidente do Porto Digital Europa, João Barbosa, a presença da governadora de Pernambuco em Portugal é um sinal de sucesso do empreendimento. Para participar, cada startup tem de investir em torno de 1,8 milhão de euros (11,6 milhões de reais). Todo o processo conta com o apoio do Sebrae de Pernambuco.

De acordo com o vice-presidente do Porto Digital de Pernambuco, Heraldo Ourém, a ideia é que as empresas ganhem escala para atuarem não apenas no mercado brasileiro, mas também a nível internacional. “Com a internacionalização, estas empresas fortalecerão seus negócios, conquistarão novos mercados, venderão mais e vão gerar mais empregos”, observa o dirigente.

Uma das primeiras empresas a participar do empreendimento é a UAIfy, que atua na área do marketing digital. Renato Marques, CEO da empresa que foi uma das primeiras a participar do empreendimento em Aveiro, faz uma avaliação positiva do projeto. “A projeção do retorno do investimento é exponencial, com gigantescas possibilidades de atuação no mercado”, conta. Oriundo de Minas Gerais, ele mudou-se para Aveiro em 2022 e acredita que a nova localização tem vantagens até em comparação com outros países europeus.

Atualmente, UAIfy tem contratos em sete estados brasileiros – incluindo São Paulo e Rio de Janeiro – e começa a dar os primeiros passos no mercado europeu.

Para Marques, a existência de um hub de startups brasileiras em Aveiro cria sinergias que vão potenciar uma maior presença de tecnológicas brasileiras na Europa, abrindo também caminho para as mais avançadas empresas europeias estabelecerem associações e levarem seus produtos para o mercado brasileiro.