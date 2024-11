OE2024: Livre aposta na Herança Social, abono de família e inteligência artificial

Depois de ter conseguido levar a sua avante com as bandeiras do programa 3C - Casa, conforto e clima e do passe ferroviário nacional com o PS, o Livre está a fazer da medida que baptizou de Herança Social, a grande aposta para o Orçamento do Estado para 2025. O partido quer que o Estado ofereça a cada criança, no momento do nascimento, um "mealheiro" no valor de 5000 euros, numa conta-poupança ou certificados de aforro, que só poderá utilizar aos 18 anos - para pagar estudos, abrir um negócio ou comprar casa, por exemplo.

