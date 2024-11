André Freire: PS, BE, PCP e Livre recordam “homem de esquerda” em voto de pesar

Um grupo de deputados do PS, BE, PCP e Livre apresentaram um voto de pesar pela morte do "reconhecido e admirado" politólogo André Freire, cujo velório se realiza no domingo e funeral na segunda-feira.

O texto é assinado por 26 deputados, entre eles, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, o porta-voz do Livre Rui Tavares, os líderes parlamentar do PS, Alexandra Leitão, do BE, Fabian Figueiredo, do Livre, Isabel Mendes Lopes e o deputado do PCP António Filipe, entre outros.

A iniciativa refere que o politólogo, investigador e professor catedrático, morreu na quarta-feira, aos 63 anos, em Lisboa. Um amigo disse à agência Lusa que o sociólogo morreu na sequência de uma intervenção cirúrgica num hospital de Lisboa.

Os deputados recordam André Freire como um "reconhecido e admirado professor e investigador português" e "um homem de esquerda", que "teve também uma importante actividade política e sindical".

"Defensor da importância da convergência à esquerda, colaborou em inúmeras iniciativas nesse sentido, nomeadamente no Congresso Democrático das Alternativas, em 2012. Em 2015 envolveu-se activamente com a candidatura do LIVRE/Tempo de Avançar, tendo sido candidato nas suas listas para as eleições legislativas em 2015. Nas eleições de 2019, 2022 e 2024 participou na campanha do Bloco de Esquerda", salientam os deputados.

No texto lê-se ainda que André Freire "foi também delegado sindical e representante dos docentes do ISCTE no SNESUP - Sindicato Nacional do Ensino Superior, tendo permanecido ao longo dos anos empenhado em diferentes instâncias da vida da Universidade".

"É, assim, mais do que justo que a esquerda se una para lembrar a sua vida, obra e percurso cívico e político", realçam.

Na iniciativa, os deputados da esquerda parlamentar recordam André Freire como uma "pessoa de causas e convicções, mobilizado e activo em todas as dimensões da vida académica, cívica e política".

O velório de André Freire vai realizar-se em Lisboa na Igreja de Santa Joana Princesa, a partir das 16h de domingo. Na segunda-feira, haverá uma cerimónia de cremação no Cemitério do Alto de São João, das 11h às 12h.

Professor e director do Departamento de Ciência Política do ISCTE desde 2015, André Freire é autor de vários livros sobre atitudes e comportamentos eleitorais, o último dos quais foi "Eleições, Partidos e Representação Política", editado já este ano.

Segundo a sua nota biográfica, foi um dos pioneiros na criação dos estudos eleitorais em Portugal, com base em inquéritos de opinião pós-eleitorais, em 2002 e 2005. Nascido em Lisboa em 1961, André Freire licenciou-se em sociologia em 1995, no Iscte - Instituto Superior Ciências Trabalho e da Empresa, e nove anos depois, em 2004, fez o doutoramento em Ciências Sociais na Universidade de Lisboa. Foi colunista do PÚBLICO e Jornal de Letras, e comentador nas televisões, como a RTP.