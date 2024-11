A desresponsabilização de quem governa e as exigências de co-desenvolvimento

A Carta das Nações Unidas, proclamada em 1945, conferiu, como se sabe, a base jurídica internacional à autodeterminação dos povos, legitimando, consequentemente, as independências dos países do chamado Grande Sul. Ora, a consciência dos povos emergentes de pertencer a um terceiro espaço diferenciado, quer das nações ocidentais quer do antigo bloco socialista, foi acompanhada da tentação de promover orientações que cedo se esgotaram em posturas meramente reivindicativas, ao invés da promoção de políticas positivas e eficazes ao serviço das respectivas populações. É, aliás, hoje reconhecido que tal “figurino” atrasou a implementação de modelos economicamente sustentáveis, inviabilizando, na prática, a procura de soluções centradas nas especificidades próprias dos novos Estados, e, tendo como resultantes mais visíveis a manifesta desresponsabilização das lideranças e os crescentes fluxos migratórios que se multiplicam, aliás, perante a perplexidade geral dos nossos concidadãos. Por isso, é imprescindível ultrapassar a desfocagem analítica que recorrentemente se percepciona em relação a estas temáticas e que se tem traduzido em múltiplas instâncias nalgum encolhimento – diríamos mesmo, cobardia – na sua discussão. Os Estados soberanos do Sul merecem muito mais e não aceitarão jamais atitudes paternalistas ou de tipo neocolonialista, seja de que quadrante procedam.

