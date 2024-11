Kemi Badenoch foi à luta nas “guerras culturais” e chegou a líder do Partido Conservador

Kemi Badenoch sabe perfeitamente quando é que as suas ideias políticas começaram a encaminhá-la na direcção do Partido Conservador britânico. No início dos anos 2000, quando estudava Engenharia Informática, o campus da Universidade de Sussex (em Brighton) parecia-lhe “radicalizado” por estudantes “arrogantes” que descreveu, numa entrevista à The Spectator, como membros de uma “elite urbana, muito mimada, com direitos e privilegiada”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt