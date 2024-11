Rockets disparados do Líbano deixam 11 pessoas feridas em Israel

Onze israelitas ficaram feridos na sequência de rockets disparados a partir do Líbano. As esperanças de cessar-fogo desvanecem-se.

Onze pessoas ficaram feridas, este sábado, no Centro de Israel, consequência de rockets disparados a partir do Líbano que acabaram por atingir uma casa, numa altura em que as perspectivas de um cessar-fogo se esbatem. A informação foi avançada pelos serviços de emergência israelitas.

Nas últimas semanas, os combates entre as forças israelitas e o grupo libanês Hezbollah aumentaram drasticamente e as esperanças de um cessar-fogo exigido pelos Estados Unidos desvaneceram-se nos últimos dias.

“Saímos e vimos poeira, crianças a gritar, mulheres a gritar e toda a gente foi para a casa que foi atingida”, disse Qasim Mohab, um residente de Tira, onde o foguete foi atingido. “Conseguimos evacuar e resgatar os que estavam dentro da casa e, graças a Deus, fomos abençoados por não ter morrido ninguém”, continuou.

Os serviços de emergência de Israel avançaram que as 11 pessoas ficaram feridas por estilhaços. As sirenes dos raids aéreos continuaram a soar no Norte de Israel à medida que os rockets do Líbano continuavam a ser disparados, segundo os militares.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde do Líbano afirmou que 52 pessoas foram mortas em ataques israelitas em mais de uma dúzia de cidades na região de Baalbek, onde se encontram ruínas romanas classificadas pela UNESCO.

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, começou a disparar rockets contra Israel em apoio ao seu aliado palestiniano Hamas um dia depois de os militantes do Hamas terem atacado Israel, a 7 de Outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registos israelitas.

Desde então, mais de 43.000 palestinianos foram mortos na ofensiva israelita em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave governado pelo Hamas, e pelo menos 2897 pessoas foram mortas no Líbano, segundo o Ministério da Saúde, numa actualização feita na sexta-feira.

Setenta e uma pessoas em Israel e nos territórios ocupados por Israel foram mortas pelos disparos do Hezbollah, segundo as autoridades israelitas.