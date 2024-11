Esta é a eleição das mulheres americanas. No voto, no resultado, nos direitos

“Mulheres com gatos e sem filhos.” Beyoncé e Taylor Swift. O impacto da revogação do direito constitucional ao aborto. Os ataques à população queer e transgénero. A primeira vice-presidente dos EUA, mulher e de etnia mista, é a candidata do Partido Democrata à Casa Branca. Basicamente, as mulheres e as pessoas que se identificam como mulheres têm um papel central na eleição presidencial de 2024 nos EUA. “As mulheres vão ser o voto decisivo”, diz ao PÚBLICO Linda Robinson, do Council on Foreign Relations. Por outro lado, “o estado actual dos direitos das mulheres na América é bastante frágil”, contrasta Mona Sinha, directora executiva global da organização não-governamental Equality Now.

