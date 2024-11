Trump afia as facas. Kamala é o sistema. E que está Israel a fazer na ONU, ainda?

1. Esta eleição americana será a mais dramática que já vivemos. Domingo passado vimos como Trump e a sua milícia afiam as facas contra a grande maioria de nós — mulheres, imigrantes, negros, muçulmanos, judeus —, com o apoio de metade dos Estados Unidos da América. Vimos aquela ilha de lixo ululante em pleno centro de Nova Iorque. No mesmo Madison Square Garden que em 1939 encheu com um comício nazi. O mesmo banal e letal barro humano, agora em directo para o planeta.

