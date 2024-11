Megan Thee Stallion quer que bloguers engulam as suas próprias palavras

Cantora norte-americana está a perseguir os seus adversários através de acções judiciais e do seu documentário In Her Words.

Durante anos, Megan Thee Stallion foi perseguida por influenciadores online que tentaram lançar dúvidas sobre a sua versão do tiroteio de 2020, que, segundo ela, a deixou com fragmentos de bala nos pés e ansiedade. Agora, com o seu atirador Tory Lanez na prisão e a desinformação continuando a inundar as redes sociais, a rapper e vencedora de prémios como o Grammy assumiu a luta no ecrã e no tribunal.