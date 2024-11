Depois da tempestade, buscas e limpezas continuam com milhares nas ruas em Espanha

As cheias que assolaram várias regiões espanholas nos últimos dias obrigaram à "maior mobilização de Forças Armadas alguma vez feita em tempos de paz" no país, prosseguindo as operações de busca e salvamento e a distribuição de ajuda às comunidades mais afectadas. As chuvas e cheias repentinas em Espanha mataram pelo menos 214 pessoas, mas é provável que o número continue a aumentar.

"Nos próximos dias, quando muitos tiverem retomado a sua vida quotidiana, as pessoas afectadas continuarão a precisar de apoio. Por isso, faço um apelo para que a solidariedade se mantenha, especialmente por parte dos valencianos e dos restantes espanhóis, para continuar a prestar ajuda no processo de recuperação e reconstrução das áreas atingidas", instou este sábado Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana, estimando que no terreno estarão mais de 10 mil voluntários, além de milhares de profissionais de resposta a emergências.

Face a um pedido de reforço militar feito por Mazón, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a mobilização de mais 5000 elementos das Forças Armadas para Valência durante este fim-de-semana.

No pequeno município de Benetússer, em Valência, foi este sábado resgatada com vida uma mulher que estava há três dias presa num carro, junto ao corpo de uma familiar, tendo sido de imediato transferida para uma unidade hospitalar, adiantaram as autoridades espanholas.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, admite que o número de vítimas mortais provocadas pela DANA continue a subir nos próximos dias, acrescentando que não estão a ser contabilizadas as 1900 pessoas que continuarão desaparecidas.