Manchester City em sofrimento antes da visita a Alvalade

Liverpool assume liderança e Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, passa a noite no pódio da Premier League, à frente do Arsenal.

A pouco mais de 72 horas da deslocação a Alvalade, com vista ao compromisso da quarta ronda da Champions, com o Sporting, o tetracampeão inglês Manchester City voltou a ser derrotado, ainda que num contexto altamente adverso, com Pep Guardiola a debater-se com um invulgar número de baixas, realidade que contribuiu para a perda da liderança da Premier League, por troca com o Liverpool.

Três dias depois da eliminação na Taça da Liga, face à derrota (2-1) em Londres, com o Tottenham, o Manchester City voltou a falhar e viu interrompida a série de 32 jogos sem derrotas no campeonato inglês, cedendo, igualmente por 2-1, perante o Bournemouth, orientado pelo basco Andoni Iraola.

Os “citizens” perderam pela primeira vez na história frente ao Bournemouth, com o internacional brasileiro (ex-FC Porto) Evanilson a assinar o segundo golo da tarde e o segundo consecutivo na Liga inglesa, onde passa a somar três, depois de um início de época complicado para o avançado.

O resultado deste sábado retirou a formação de Guardiola da liderança, impedindo-a, ainda, de ampliar a vantagem (de cinco pontos) sobre o Arsenal, que saiu derrotado (1-0) de St. James Park, no confronto com o Newcastle. O Liverpool também teve uma tarde difícil na recepção ao Brighton, para operou a reviravolta para vencer por 2-1.

Nunca visto em nove anos

Guardiola esteve, contudo, perto de evitar o pior cenário, com Haaland a enviar uma bola ao poste no período de compensação, depois de Mark Travers ter feito um par de defesas impressionantes. O City, que enquadrou o primeiro remate com a baliza do Bournemouth aos 80 minutos, reduziu por Gvardiol (82’), e esteve na iminência de chegar ao empate.

Face ao anormal cenário de baixas, com Rúben Dias e John Stones a engrossarem o lote de lesionados/condicionados de que constavam nomes como Akanji, Savinho, Grealish, Doku, Walker, Rodri, Oscar Bobb e De Bruyne, o treinador catalão preencheu o banco com quatro jovens da equipa de base, sem esquecer Rico Lewis, de 19 anos.

Um cenário que Guardiola garante nunca ter enfrentado em nove épocas de Manchester City, sendo que, para além dos quatro jovens ingleses, ainda foi preciso recorrer a De Bruyne — afastado desde 18 de Setembro, quando se lesionou frente ao Inter de Milão —, Savinho e Doku, o único chamado a jogo (86’), juntamente com Rico Lewis, que somou o nono jogo na Liga em 2024-25.

Atento a esta realidade, Rúben Amorim e o Sporting, oitavo da fase de liga da Liga dos Campeões (com os mesmos sete pontos somados pelo Manchester City, que ocupa a terceira posição), tem uma oportunidade de mostrar aos ingleses, especialmente aos rivais do City, o que motivou o United a contratar o treinador português, que um mês depois de se apresentar em Old Trafford volta a defrontar Guardiola no derby de Manchester.

Xerife Espírito Santo

Em alta, na Liga inglesa, está outro treinador português, responsável pela campanha do Nottingham Forest. Nuno Espírito Santo somou o terceiro triunfo consecutivo frente ao West Ham (3-0) e assumiu, provisoriamente, o terceiro lugar do campeonato, com 19 pontos, mais um do que o Arsenal.

Uma posição que só Aston Villa (18 pontos) e Chelsea (17) podem alterar, com os “villans” de Unai Emery a deslocarem-se ao reduto do Tottenham e os “blues” de Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix a visitarem Old Trafford.

Para além do xerife Espírito Santo e do ex-Vitória de Guimarães Jota Silva, o Nottingham vive da inspiração do australiano Chris Wood, autor do primeiro golo da tarde, que somou aos sete que tinha nas primeiras nove jornadas, o segundo melhor registo pessoal desde 2021, com mais de metade dos 15 golos da época passada quando faltam disputar 28 rondas.

Chris Wood segue, a par de Bryan Bbeumo (Brentford), e com mais um golo do que Mohamed Salah (Liverpool), em segundo na lista de melhores marcadores, apenas atrás do norueguês Erling Haaland, que soma 11 golos na Premier League.

Bayern Munique isolado

Antes de receber o Benfica em contexto de Champions, o Bayern Munique assumiu a liderança isolada da Bundesliga com uma vitória expressiva (3-0) sobre o Union Berlin de Diogo Leite. Harry Kane brilhou com dois golos e uma assistência para o francês Kingsley Coman (marcou pelo terceiro jogo consecutivo), numa partida em que os bávaros se apresentaram com os portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhina no “onze” inicial, tendo Vincent Kompany utilizado também o luso-inglês Eric Dier.