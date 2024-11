Lando Norris vence corrida sprint no GP do Brasil

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo, no Brasil, 21.ª prova da temporada de Fórmula 1, que concluiu à frente do companheiro de equipa Oscar Piastri e do líder do Mundial Max Verstappen (Red Bull).

O neerlandês cedia, à partida, dois pontos na liderança do campeonato para Norris, que uma penalização de cinco segundos, por violação do regulamento durante o período em que o safety car virtual esteve activo, transformou em três pontos, já que Verstappen acabou por cair para o quarto lugar, atrás de Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris, que largou do segundo lugar da grelha, beneficiou ainda da troca de posição, a três voltas do fim, determinada pela McLaren, com o australiano Oscar Piastri a ceder o comando ao britânico, que cortou a meta com 0,593 segundos de vantagem sobre Piastri e 1,497 segundos sobre Verstappen.

O campeão do Mundo partiu da quarta posição da grelha, assumindo o terceiro posto, por troca com o monegasco Charles Leclerc, a dez voltas do final, num duelo inglório para o neerlandês.

A três voltas do desfecho, a desistência do alemão Nico Hulkenberg (Haas), por problemas mecânicos, obrigou a direcção de corrida a activar o safety car virtual até à última volta, reduzindo as probabilidades de Verstappen lutar com os McLaren, originando ainda a penalização que lhe custou um lugar e um ponto.

Piastri dominou a prova, mas abdicou do triunfo para que Norris reduzisse a diferença para Verstappen na luta pelo título.

Norris agradeceu ao companheiro, sublinhando o "grande trabalho como equipa. O Oscar merecia vencer, mas fizemos o que tínhamos de fazer", frisou.

Com estes resultados, Max Verstappen continua na frente do campeonato, com 367 pontos, contra os 323 de Lando Norris (menos 44).

Esta foi a primeira vitória de Norris em sprint races, pondo fim a seis vitórias consecutivas de Verstappen.