Luca Argel e Pri Azevedo a voz e piano numa irrecusável Visita a Porto e Lisboa

O cantor e compositor Luca Argel gravou um álbum com a pianista Pri Azevedo. Vão estreá-lo este domingo, no Salão Ático do Coliseu do Porto. Dia 7 estarão em Lisboa, na Universidade Nova.

Luca Argel ainda não tinha feito um disco assim, só voz e piano. E acabou por fazê-lo com alguém que conheceu no Brasil, na infância, e só reencontrou em Portugal: Pri Azevedo. Ele veio do Brasil em 2012, instalando-se no Porto (agora vive em Lisboa, há quase três anos), e ela chegou mais tarde, em 2019. Do encontro nasceu uma parceria que conduziu a um álbum a dois, agora apresentado ao vivo em dois espectáculos: no Porto, este domingo, no Salão Ático do Coliseu, às 18h, e em Lisboa, dia 7, no Auditório Nova Cultura da Universidade Nova (Pólo de Campolide), às 21h30.