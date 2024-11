Annie Ernaux, Sally Rooney e muitos mais pedem boicote à indústria do livro israelita

Argumentando que Israel tornou Gaza invivível, mais de dois mil autores recusam trabalhar com instituições cúmplices do “genocídio”. Em resposta, Herta Müller e outros escritores condenam o boicote.

Mais de dois mil autores, entre eles vencedores do Nobel da Literatura como a francesa Annie Ernaux e o tanzaniano Abdulrazak Gurnah, ou do Prémio Pulitzer como Percival Everett, Viet Thanh Nguyen e Junot Díaz, apelam àquele que está já a ser considerado o maior boicote cultural de sempre à indústria editorial israelita. Numa carta aberta publicada a 28 de Outubro, explicam que enquanto "trabalhadores do livro" não podem ficar indiferentes à "mais profunda crise moral, política e cultural do século XXI", e que à "esmagadora injustiça que os palestinianos enfrentam" têm o dever de responder boicotando todas as instituições israelitas (incluindo editoras, festivais, agências literárias e publicações) que sejam cúmplices, mesmo que pelo seu silêncio, da "opressão" e do "genocídio" em curso.