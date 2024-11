“Um quarto dos países está sujeito a governos populistas. Isto não tem precedentes”

O português Pedro Conceição é o responsável pelo Relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, no qual o aumento das desigualdades entre países ricos e pobres sobressai.

As desigualdades entre países ricos e pobres agudizam-se, a polarização política é uma realidade já global e, com isto, a cooperação é cada vez mais difícil. O retrato de Pedro Conceição, director do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, não espanta, mas também não anima.