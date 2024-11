Corvo: na ilha das aves a espiar o céu

“Rapina, rapina, rapina.” O aviso ecoou junto do pequeno grupo que, até aí, tinha concentrado as suas atenções numa árvore próxima, poiso temporário de duas pequenas aves raras por aquelas bandas, e todos os olhares se voltaram para o céu, onde, ao longe, um grupo de estorninhos-malhados perseguia uma ave maior. As máquinas fotográficas dispararam e, poucos segundos depois, bocas e olhos abriam-se de espanto perante o que aparecia nos visores: uma ave nunca antes registada na ilha do Corvo, nos Açores. De facto, como se perceberia depois, uma ave sem registo oficial e reconhecido em todo o Paleárctico Ocidental (WP, na sigla em inglês), que inclui toda a Europa, parte do Norte de África e o Médio Oriente. Era um visitante do outro lado do Atlântico, um açor-americano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt