COP16 da Biodiversidade suspensa na recta final por falta de quórum. Decisão sobre financiamento pendurada

O plenário de encerramento da COP16, a cimeira da Biodiversidade das Nações Unidas, que teve lugar em Cali, Colômbia, foi suspenso este sábado, 2 de Novembro, de forma inédita, por falta de quórum, sem terem sido tomadas decisões sobre os dossiers mais polémicos em cima da mesa, relativos ao financiamento e à monitorização das metas de conservação.

A COP16 encontrava-se na sua recta final, na votação das decisões. O plenário de encerramento tinha começado às 22h de sexta-feira (3h na hora de Lisboa), um atraso pouco habitual nas conferências da Biodiversidade (ao contrário do que acontece mais frequentemente nas cimeiras do Clima). À medida que as negociações se estendiam pela madrugada e entravam pela manhã, os delegados de diversos países começaram a abandonar o plenário para poderem apanhar os seus voos de regresso.

Às 8h27 (13h27 na hora de Lisboa), depois de um pedido de verificação de quórum, a presidente da COP16, a ministra colombiana Susana Muhamad, declarou que a sessão estava suspensa.

O secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), no âmbito da qual são organizadas as conferências da biodiversidade das Nações Unidas, ainda não confirmou como ou quando será retomada a sessão.

Ficaram a faltar duas decisões importantes: sobre a mobilização de recursos e o mecanismo de acompanhamento das estratégias e planos nacionais de biodiversidade (apenas 44 foram apresentados até agora, entre as 196 partes da convenção). O plenário debruçava-se precisamente sobre a questão do financiamento, com os países da América Latina a exigirem a criação de um instrumento de financiamento sob a alçada da COP (e não dos fundos actualmente existentes) sob forte contestação da União Europeia e outros países desenvolvidos, quando foi feito um pedido de verificação de quórum e a sessão foi suspensa pela presença insuficiente das partes.

Para os observadores das conferências do ambiente, a hipótese mais provável parece ser que a COP16 da Biodiversidade seja adiada para o próximo ano, realizando-se uma "COP16-bis", à semelhança do que aconteceu em 2000 com a COP6 do Clima. A continuação da conferência poderá acontecer em Montreal, no Canadá, onde se localiza a sede do secretariado da CDB, ou em Banguecoque, na Tailândia, para onde estava agendada a próxima reunião de delegados sobre matérias de biodiversidade.