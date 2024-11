OE2024: Livre aposta na Herança Social, abono de família e inteligência artificial

Depois de ter conseguido levar a sua avante com as bandeiras do programa 3C - Casa, conforto e clima e do passe ferroviário nacional com o PS, o Livre está a fazer da medida que baptizou de Herança Social, a grande aposta para o Orçamento do Estado para 2025. O partido quer que o Estado ofereça a cada criança, no momento do nascimento, um "mealheiro" no valor de 5000 euros, numa conta-poupança ou certificados de aforro, que só poderá utilizar aos 18 anos - para pagar estudos, abrir um negócio ou comprar casa, por exemplo.

Tendo em conta as estatísticas da natalidade, a medida custaria cerca de 425 milhões de euros por ano, pouco mais do que os 355 milhões que o Governo poupou com o recuo parcial na redução do IRS Jovem. "Há folga orçamental", defende ao PÚBLICO a líder parlamentar do Livre, cujo partido já chegou a admitir que a medida pudesse ser financiada pelo imposto de selo (que ainda resta) sobre heranças ou até por um imposto sobre as grandes fortunas - que poderá vir a ser uma das propostas de alteração.

A ideia é alargar ao país aquilo que algumas câmaras municipais foram fazendo nos últimos anos, dando subsídios de 500, mil ou 2000 euros por cada criança que nasce no respectivo concelho. A diferença é que a Herança Social é apenas para a criança e intocável até atingir a maioridade. Ao PÚBLICO, Isabel Mendes Lopes diz desconhecer medida idêntica noutros países. O objectivo é que todos "possam ter igualdade de oportunidades à entrada da idade adulta". O ministro das Finanças já criticou a proposta por abranger também quem tem mais posses, mas o Livre diz-se disponível para afinar a proposta.

Também com o objectivo de reduzir as desigualdades e combater a pobreza infantil, o partido vai propor o aumento em 25% dos valores do abono de família, o que representa 250 milhões de euros anuais.

O partido quer remodelar o Programa 3C, estreado no orçamento de 2022, para facilitar o acesso aos vales eficiência para obras de conforto térmico, nas habitações de famílias de menores rendimentos, envolvendo as freguesias nas candidaturas, ao mesmo tempo que se aumenta o valor - que ainda está a ser estudado. Apesar de já ter havido uma experiência-piloto para a semana laboral de quatro dias, o Livre quer que se continue a testá-la, procurando criar apoios do IEFP às empresas, abranger mais sectores e também a administração pública, aproveitando a disponibilidade demonstrada por Luís Montenegro, já em Junho.

"Vamos também apresentar medidas estratégicas para o modelo de desenvolvimento que queremos para Portugal", aponta Isabel Mendes Lopes. "Estamos num momento crucial de viragem do paradigma da utilização da inteligência artificial (IA) e é muito importante que a administração pública conheça os riscos, desafios e oportunidades", afirma, sobre a proposta de criação de uma agência portuguesa de IA.

"Nesta altura de transição energética e ecológica, é essencial não deixar a questão do hidrogénio nas mãos de privados", por isso o Livre vai propor ainda a criação de uma agência nacional para o hidrogénio. Ligada à necessidade de contrariar a "perda de biodiversidade" e proteger o património natural do país surge a proposta de reforço do orçamento para o restauro ecológico, com um olhar especial para territórios como as pradarias marinhas e os sapais.

A fase de apresentação de propostas só agora começou e estende-se até dia 15 e o Livre apresentará medidas para outras áreas, garante Isabel Mendes Lopes, como as pensões, habitação e saúde. Não só para acrescentar projectos originais do partido, mas também para tentar retirar da proposta do Governo medidas de que discorda, como a descida de IRC e a já polémica autorização legislativa para mexer na lei do trabalho em funções públicas.