A direcção do PS não se demarca de Ricardo Leão?

Está o PS também a ser contaminado pelo discurso do Chega?

O presidente da Câmara Municipal de Loures, o socialista Ricardo Leão, defendeu o despejo "sem dó nem piedade" de inquilinos de habitações municipais que tenham participado nos distúrbios que têm ocorrido na Área Metropolitana de Lisboa. Está o PS também a ser contaminado pelo discurso do Chega? Deve a direcção do Partido Socialista demarcar-se das palavras do autarca?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.