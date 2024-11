A vida lenta e o dilúvio em Itália: eis as melhores fotografias de rua do ano

Um grupo de rapazes a jogar futebol num campo de neve dos Estados Unidos, outros a jogar beisebol no Butão, uma mulher a passear o cão num dia chuvoso em Itália, uma criança a mergulhar e um pedreiro a cortar calcário no calor do Egipto são algumas das imagens vencedoras dos Urban Photo Awards de 2024.

O concurso internacional de fotografia de rua celebrou a 15.ª edição, em Trieste. As imagens vencedoras dividem-se nas categorias Single Photos, Projectos e Portfolios, Urban Book Award, Urban Zine Award, Urban Press Award, Urban Photo Idea e Urban Photo Arena.

Sanchayan Chowdhury, com a fotografia Eid Journey, recebeu o prémio de fotógrafo do ano e o primeiro lugar na categoria Single Photos. A imagem foi tirada em Agosto de 2019, durante o Eid al-Adha, uma das datas mais importantes do calendário islâmico, na cidade de Chittagong, no Bangladesh, e mostra um grupo de pessoas a tentar entrar num comboio lotado.

La Vida Lenta, do fotógrafo polaco Krzysztof Bednarski, foi a imagem vencedora de Projectos e Portfolios. A sequência, lê-se no site do concurso, mostra o dia-a-dia vivido sem pressa, a pé ou de bicicleta, numa pequena cidade do México. Já Steel, Seal and Sorrow (Aço, mar e tristeza), da italiana Maria Pansini, expõe o impacto negativo da indústria siderúrgica na cidade italiana de Taranto, no Sul de Itália.

O prémio de imprensa foi atribuído a Max Cavallari. A reportagem Drowned Choice (Escolha Afogada), feita em Maio de 2023, mostra o impacto das cheias na região italiana de Emília Romana, no Norte de Itália, que provocaram a morte a 14 pessoas e obrigaram 36 mil a abandonarem as suas casas. Nesta altura, as lanchas e os barcos era o meio de transporte possível para circular nas ruas. E das casas só se viam os telhados.

Em comunicado enviado ao P3, a organização detalha que, este ano, participaram nos Urban Photo Awards mais de cinco mil fotógrafos de vários países do mundo, incluindo Espanha, França, Grécia, Estados Unidos, Índia e Rússia. O júri analisou 17 mil fotografias.