E que tal pormos “as barbas de molho”

Perante a tragédia que estamos a conhecer no Sul e Leste de Espanha, recordando as terríveis cheias que ocorreram na região de Lisboa em meados dos anos 60 do século passado, das quais me lembro muito bem e em que, por exemplo, o subdelegado de Saúde de Loures perdeu a vida, cujo corpo só apareceu decorridos cerca de 20 ou 30 dias depois, faço uma pergunta às entidades competentes: o que é feito, por exemplo, da limpeza e do desassoreamento das ribeiras de Loures, Odivelas, Lage, Caparide, Jardas e rios Trancão e Jamor?

Se a resposta dada a esta minha pergunta, por quem de direito, for um sim, na maior parte, fico mais tranquilo. Senão, a minha pergunta transforma-se numa grande preocupação. De que é que estão à espera? Que haja uma nova tragédia equiparada, para pior, aos incêndios florestais?

João Nabais, Rio de Mouro

O anjo da luz

José Pacheco Pereira, no seu memorável artigo no PÚBLICO de 20 de Julho, "Deus apoia, nas eleições americanas, um narcisista patológico", escreveu: "Entrou em cena o Diabo disfarçado de Deus, de boné MAGA, e senta-se na primeira fila para lançar o mundo no caos e na destruição, (...) o próprio Satanás disfarça-se de anjo da luz."

Como o Diabo (Trump) se aventura a regressar ao palco do mundo, arrisca-se a pagar a factura (o último paga a conta) do genocídio no Médio Oriente. Ou será assassinado por um alegado terrorista, o qual também não convém sair vivo da contenda, ou será apresentado a tribunal acusado de cúmplice de crimes de guerra. Já Biden ou os seus seguidores continuarão a espalhar a luz no mundo. Os EUA lançarão como que um "Plano Marshall" para resgatar a Europa da ruína e da humilhação. Assim se faria justiça, provavelmente essa seria a perspectiva justa de José Pacheco Pereira.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

Coluna vertebral

Na sua crónica de terça feira, Amílcar Correia escreveu: "O Chega continua a pisar o risco contínuo da decência e não tem escrúpulos em se aproveitar de qualquer situação que seja para incitar ao ódio e à divisão entre nós e eles… O PSD não pode cair nesta patranha, não se pode deixar contagiar e pisar o mesmo risco contínuo que pisa o Chega. O eleitoralismo e a táctica da desigualdade e da discriminação não justificam o sacrifício da ética política.”

A sofreguidão eleitoral do PSD está de facto a fazê-lo esquecer das suas próprias as raízes: a social-democracia, que Passos Coelho já tentou varrer para debaixo do tapete. Para os verdadeiros sociais-democratas, os problemas sociais tentam-se resolver ouvindo as pessoas e os seus problemas. O mal-estar dos bairros sociais não se resolve com cargas policiais, tem de ser atacado na sua origem: a pobreza e a discriminação, a velha luta de classes, os de baixo contra os de cima.

De forma corajosa, o jornalista denuncia a deriva de direita que explora o medo imaginário e a insegurança que a extrema-direita tem cultivado nas redes sociais à revelia de um Ministério Público que só agora parece ter acordado para a sua função, que também é a de extirpar o discurso do ódio. Precisamos de jornalistas assim, com coluna vertebral. Parabéns ao PÚBLICO por pôr o dedo na ferida!

José Cavalheiro, Matosinhos

"Idem aspas"?

É frequente "falar-se em pacote" quando se aborda genericamente os chamados "temas fracturantes" da interrupção voluntária da gravidez (vulgo aborto) e da morte medicamente assistida (vulgo eutanásia). Aliás, em modo ainda mais simplificado, refere-se um deles, e o outro não passa de um "idem aspas". Embora perceba que, em tom coloquial, se simplifique, os dois assuntos são bem diferentes, e isso é bem patente no foro jurídico, com cada um deles a merecer lei própria. A do primeiro já em execução e a do segundo à espera (sine die?) de regulamentação. Mas, independentemente disso, muito os distingue, embora ambos falem de vida(s) e da legalidade de lhe(s) pôr termo. Só que, no primeiro, uma delas – a do embrião – ainda não é pessoa, só o sendo a mãe, que é quem decide por esse fim, enquanto no segundo, só há uma vida e essa é a daquela pessoa que pede a morte para si própria. Não comecem a "esbracejar" com o que eu disse, já que, a tudo atendendo, entendo a "lei do aborto" como adequada e da "lei da eutanásia" só espero – como já disse imensas vezes – que apareça à luz do dia antes que mais gente sofra porque "outros" arbitrariamente assim o quiseram contra o que o sofredor quis. Agora que o "idem aspas" nunca deve ser usado, isso não, olhando ao que atrás ficou dito.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto